Salute mentale e nuove emergenze educative: a Savigliano un incontro formativo

"Le nuove emergenze educative di minori e adolescenti nel campo della salute mentale” è il tema della seconda edizione del corso organizzato dall’ASL CN1 e dal Corso di Studi in Educazione professionale. L’evento è in programma a Savigliano (presso l’ex convento Santa Monica in via Garibaldi 6, AULA 17) il 16 maggio dalle ore 9.00 alle 18.00.

Il secondo incontro si terrà a Torino il 13 giugno (ore 9.00/18.00) in via Verdi 25.

L’ iscrizione (www.formazionesanitapiemonte.it), che è subordinata al parere del direttore del corso, deve essere effettuata entro il 9 maggio (salvo esaurimento posti)

Destinatari dell’evento formativo sono gli studenti del CdS in Educazione professionale e Scienze dell’educazione, educatori professionali, laureati in Scienze dell’Educazione, tecnico della riabilitazione psichiatrica, infermieri, medici neuropsichiatri, psichiatri, psicologi.