Scrutatori a Savigliano: domande fino al 5 maggio

C'è ancora qualche giorno di tempo per presentare domanda come scrutatore al prossimo referendum popolare dell'8 e 9 giugno: il termine di presentazione delle domande è stato prorogato alle 12 del 5 maggio.

Gli elettori, iscritti nell’albo degli scrutatori, che si trovino nelle condizioni di disoccupato, in cerca di prima occupazione, studente o in mobilità o cassa integrazione, possono rivolgere istanza alla Commissione Elettorale Comunale affinché venga valutata la possibilità di nomina preferenziale come scrutatore.

Il modulo per la richiesta può essere scaricato dall'homepage del sito internet del Comune di Savigliano oppure richiesto presso l'ufficio elettorale (il lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; oppure dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30).