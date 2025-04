Sport, cultura e territorio: manca poco alla seconda edizione della Valle Stura Skyrace

La Valle Stura si prepara ad accogliere la seconda edizione della Valle Stura Skyrace, un evento che va oltre la semplice competizione sportiva per celebrare l'alta montagna, il suo patrimonio storico e culturale e uno stile di vita attivo e consapevole. Il 21 giugno 2025, l'Alta Valle Stura diventerà teatro di un'esperienza internazionale che unisce sport, cultura e la scoperta dell'anima di un territorio unico.

Dopo il successo della prima edizione, la Valle Stura Skyrace compie un importante salto di qualità, entrando a far parte del prestigioso circuito Skyrunner National Series e del calendario ufficiale 2025 della International Skyrunning Federation. Questo riconoscimento internazionale eleva il prestigio e la visibilità dell'evento, proiettandolo come meta ambita per atleti provenienti da tutto il mondo.

È prevista la partecipazione di atleti da tutta Italia, ma anche da Svizzera, Spagna, Francia e, grazie a una collaborazione internazionale, una delegazione ufficiale proverrà dall'Etiopia.

Consapevole dell'importanza di rendere la disciplina accessibile a un pubblico più ampio, l'edizione 2025 introduce una seconda distanza, pensata per accogliere atleti di diversi livelli di preparazione e avvicinare nuovi corridori al mondo dello skyrunning. Questa scelta strategica sottolinea l'anima inclusiva dell'evento.

Il DNA della Valle Stura Skyrace rimane indissolubilmente legato al fascino storico delle fortificazioni dell'ex Vallo Alpino presenti sul territorio. Il percorso di gara si snoderà tra alcune di queste, offrendo agli atleti non solo una sfida sportiva di alto livello, ma anche un'immersione suggestiva nella storia del territorio.

L'evento sarà un vero e proprio appuntamento per gli appassionati della montagna a 360°. Sono previsti eventi musicali, presentazioni letterarie e momenti di incontro e scambio, che saranno un'occasione preziosa per educare alla scoperta e al rispetto della bellezza del territorio.

Il filo conduttore che lega ogni aspetto del progetto è la promozione di uno stile di vita attivo e consapevole, dove la pratica sportiva in natura si traduce in benessere psico-fisico e in un profondo rispetto per l'ambiente alpino. La Valle Stura Skyrace si pone come un motore di sensibilizzazione verso una frequentazione responsabile del territorio e un modello di turismo sostenibile. In linea con una visione di futuro sostenibile, la Valle Stura Skyrace sarà un evento a minima impronta ecologica, promuovendo attivamente una cultura del riuso e della responsabilità ambientale.

L'evento è organizzato dalla Mentecorpo SSD RL con la Federazione Italiana di Skyrunning ed è patrocinato dal Comune di Argentera, dall'Unione Montana Valle Stura e dalla Regione Piemonte.