Camion ribaltato a Savigliano, ancora in corso le operazioni di recupero e rimozione: traffico dirottato su Strada Cavallotta

Sono ancora in corso le operazioni di rimozione e recupero del mezzo che stamattina a Savigliano in via Costigliole si è parzialmente ribaltato perdendo il carico di zucchero che trasportava.



L'autista illeso non ha riportato ferite, ma sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso.



Sul posto hanno continuato a gestire la viabilità gli agenti della Polizia Locale Comuni di Pianura. Hanno, infatti, deviato il traffico su strada Cavallotta per consentire la conclusione dell'intervento.