Sospese le ricerche di Abdou, il giovane senegalese scomparso nelle acque del Tanaro una settimana fa

Sono state al momento sospese nella serata di ieri, domenica 27 aprile, le ricerche del giovane Abdou Ngom, scomparso tra le acque del fiume Tanaro, nei pressi di Verduno, esattamente una settimana fa. Tutti i mezzi e le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnati incessantemente per sei giorni alla ricerca di qualche indizio, sono rientrati.

Lunedì 21 aprile, mentre si trovava sulla "Spiaggia dei cristalli" lungo il Tanaro insieme con tre giovani amici, Abdou era stato portato via dalla corrente. Di nazionalità senegalese, Abdou ha appena tredici anni: i quattro volevano trascorrere qualche ora all’aperto, approfittando della giornata di vacanza dalle scuole.

Si sono poi immersi in acqua fino alla vita, prima che Abdou vi scivolasse sul fondo limaccioso finendo nel giro di pochi istanti preda di una corrente che ancora oggi si presenta piuttosto sostenuta, in un fiume che al centro del suo letto, in quel punto, presenta una profondità di circa quattro metri.