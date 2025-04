Riparte l’AWS User Group di Cuneo

Il primo, mercoledì 7 maggio dalle 15:00 presso l’Unione Industriale di Cuneo, sarà un evento adatto a tutti, da chi intende approcciare l’utilizzo di questi strumenti a chi ci lavora da tempo. Il programma del pomeriggio è ricco di interventi di livello:

Apertura della stagione con Alessandro Ponzo (Senior Solution Architect @ AWS) - Dietro le quinte di AWS

(Senior Solution Architect @ AWS) - Guido Maria Nebiolo (BU Manager - Generative AI @ Storm Reply) - Generative AI on AWS

(BU Manager - Generative AI @ Storm Reply) - Stefano Salvaneschi (DevOps Engineer @ BeSharp) - AWS Elemental Suite

Come da tradizione si conclude il pomeriggio con l’aperitivo offerto dagli organizzatori, occasione di confronto e networking con gli speaker, gli altri partecipanti e con le aziende sponsor, Revo ed Eleva.

Lo scopo di questa iniziativa è quello di costruire un punto di aggregazione per gli sviluppatori della provincia e non solo, in modo da favorire la condivisione di competenze e la creazione di relazioni tra persone e aziende, per alimentare il progresso tecnologico del territorio.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Gradita la registrazione al seguente link, previa iscrizione gratuita sulla piattaforma MeetUp, sulla quale sono pubblicati tutti i dettagli: https://www.meetup.com/it-IT/aws-cuneo/events/307191505/

Per rimanere sempre aggiornati è possibile seguire la pagina LinkedIn di AWS User Group Cuneo: https://www.linkedin.com/company/aws-user-group-cuneo