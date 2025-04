Bra: il mercatino del vintage rinviato al prossimo 2 giugno

Rinviato a causa del maltempo, il Mercatino del Vintage, dell’Antiquariato e dell’Artigianato artistico originariamente previsto per il 27 aprile si terrà invece lunedì 2 giugno 2025.

Rimangono immutate le modalità di svolgimento: gli espositori occuperanno via Principi di Piemonte, via Marconi, Via f.lli Carando, via Sarti, via Cavour, piazza Roma e via Audisio dalle 8 alle 19.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune chiamando lo 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra