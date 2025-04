Santa Vittoria d’Alba, è tempo di Cinzano in fiore, 4ª edizione del Mercatino di Primavera

A Santa Vittoria d’Alba è tempo di Cinzano in fiore con tutta la carrellata di eventi che animerà la frazione dalle ore 9 alle ore 18 di domenica 4 maggio.

Ma cosa vi aspetta? È in programma la 4ª edizione del Mercatino di Primavera con appuntamento in piazza Europa per l’esposizione di vivaisti e hobbisti, organizzata dal Circolo Sportivo Zia Gabri.

L'evento è da non perdere, perché ci sarà anche lo spettacolare raduno delle 500 d'Epoca, organizzato dal coordinamento Alba-Bra-Asti FIAT 500 Club Italia (prenotazione obbligatoria al numero 333/4926957, Claudio).

Per pranzo sarà servita la grigliata di carne mista con patatine fritte (in caso di maltempo la grigliata sarà servita nel salone interno) per un’esperienza di gusto devastante. In senso buono. Molto buono (info e prenotazioni al numero 334/2615116, Gabriella).

Mettiamoci poi spettacoli dal vivo, musica e giochi per bambini, grazie all’animazione di Flavio nel pomeriggio... e la giornata è svoltata.