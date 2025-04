Tutto pronto a Sanfront per la tradizionale Festa di San Giorgio

Nei giorni 1-2-3 e 4 maggio si terrà la Festa di San Giorgio a Sanfront.

Si comincia giovedì 1 Maggio, presso l’ala comunale, alle ore 21.00 con TEATRANDO, Spettacolo Semiserio “PRIMI PASSI SUL PALCOSCENICO” a cura del gruppo teatrale dell’università di Valle. L’ingresso è gratuito, e le offerte raccolte durante la serata, serviranno per l’acquisto di luci e addobbi natalizi da utilizzare per il paese.

I festeggiamenti proseguiranno venerdì 2 Maggio, dalle 19:00 presso l’Ala comunale, con cocktail bar, street food e musica. Dalle ore 21:30 Dj set con Matteo Dianti e Don Paolo. Ingresso Gratuito.

Sabato si comincia alle 14:30 presso la Bocciofila con la 2^ edizione di “BAULA CO TI’” manifestazione cinofila amatoriale, con dimostrazioni gratuite dell’Associazione Cinofila “Valli del Monviso” e sfilata aperta a tutti gli amici a quattro zampe. Iscrizione alla sfilata €5. Dog Bag per tutti i partecipanti, e ricchi premi per i vincitori. Dalle 19:00 Cocktail bar e Street Food aspettando il concerto dei “Radio 88.3”, Tribute Band 883/Pezzali. Ingresso Gratuito.

Nella giornata di domenica 4 Maggio alle ore 10.30 Santa Messa con processione per onorare il Santo co-patrono del paese e alle ore 11.30 “VIVA EL CHER”. I festeggiamenti continueranno con la terza edizione culinaria di “MANGIUMA SUTA L’ALA” (prenotazione obbligatoria) accompagnati da canti spontanei con i gruppi “J’ Amis del Cher” e “J’Amis d’la Cansun” Nel corso della manifestazione non mancheranno intrattenimenti per i più piccoli.