Pallapugno Serie A, Subalcuneo e Terre del Barolo Albese in vetta alla classifica

Nello scorso weekend si è giocata la quarta giornata del campionato di Serie A di Pallapugno.

Vittoria in trasferta per l'Acqua S.Bernardo Subalcuneo che ha battuto 9-4 la Roero Isolamenti Canalese. Altro successo in esterna anche per la Marchisio Nocciole Cortemilia che ha strapazzato l'Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio a domicilio con il risultato di 9-1.

Vittoria interna di misura, invece, per l'Alta Langa che si è imposta per 9-8 sulla Nibo Galvanotecnica Monticellese, mentre di più larga misura il successo dei padroni di casa dello Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva sull'Imperiese: 9-5 il punteggio finale.

Infine, altre due vittorie in trasferta: la prima l'ha ottenuta l'Araldica Castagnole Lanze sul campo dello Speb per 9-2 e le Terre del Barolo Albese per 9-6 sul Pieve di Teco.

Serie A Banca d’Alba - Quarta giornata

Roero Isolamenti Canalese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 4-9

Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio-Marchisio Nocciole Cortemilia 1-9

Alta Langa-Nibo Galvanotecnica Monticellese 9-8

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Imperiese 9-5

Speb-Araldica Castagnole Lanze 2-9

Pieve di Teco-Terre del Barolo Albese 6-9



Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo e Terre del Barolo Albese 4; Araldica Castagnole Lanze e Alta Langa 3; Marchisio Nocciole Cortemilia e Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 2; Imperiese, Nibo Galvanotecnica Monticellese e Speb 1; Pieve di Teco, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 0.

Restano da recuperare alcuni incontri che saranno giocati nei prossimi giorni. Nel dettaglio:

Serie A Banca d’Alba - Recupero seconda giornata

Mercoledì 30 aprile ore 20.30 a Ceva: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Araldica Castagnole Lanze

Serie A Banca d’Alba - Recuperi terza giornata

Martedì 6 maggio ore 20.30 a Dolcedo: Imperiese-Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio

Mercoledì 7 maggio ore 20.30 a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Pieve di Teco