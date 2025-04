Referendum 2025, questa sera momento di confronto al circolo PD di Alba

Il circolo PD di Alba apre le porte a un momento di incontro, ascolto e confronto in vista dei cinque referendum che si terranno l’8 e il 9 giugno.

Lunedì 28 aprile, alle ore 21, nella sede di via Giraudi 4, si svolgerà una serata di dialogo dedicata ai quesiti referendari, pensata per favorire la partecipazione, lo scambio di idee e la preparazione collettiva.

"Come avevamo anticipato durante l’insediamento della nuova segreteria – spiegano dal Circolo – vogliamo ridare vitalità al nostro spazio politico, trasformandolo in un luogo di incontro aperto a tutti coloro che si riconoscono nel panorama del centrosinistra. Questo appuntamento vuole essere il primo di una serie di incontri dedicati al confronto su temi della politica locale, nazionale e internazionale."

L’invito è rivolto a tutti: a chi vuole approfondire i contenuti dei referendum, a chi ha già le idee chiare e desidera condividerle, e a chi semplicemente vuole partecipare a una serata di confronto libero e costruttivo.