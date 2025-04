Basket: Gara 1 dei playoff va alla S. Bernardo Campus, l'Abet Bra si arrende 91-64

Ottimo avvio di playoff per la S. Bernardo Campus che gioca una solidissima Gara 1 in casa contro l’Abet Bra e si prende il primo punto della serie.

La partita

Il pala Campus di Corneliano, con un’ottima presenza di pubblico, sia di tifosi di casa che di tifosi braidesi, è il teatro del primo atto degli attesissimi playoff di Serie C Interregionale. In regular season il bilancio è stato 1-1, ma oggi si riparte da capo, i playoff sono sempre un’altra storia.

La S. Bernardo alza subito le marce e prende il comando, Gustin chiude il primo periodo lottando due volte a rimbalzo per il 25-17. Nel secondo periodo i locali continuano a spingere e volano a +18. I viaggianti litigano col tiro pesante, ma possono approfittare invece di una lunga sequenza di tiri liberi per limare qualcosa prima della pausa lunga: 48-35.

Nella ripresa si scatena nuovamente Campus con un grande contributo soprattutto della panchina. Degli ottimi Ceretti, Zola, Gandolfo e Varallo sono protagonisti di un terzo periodo in cui coach Jacomuzzi lascia tanto spazio ai più giovani e viene ben ripagato: il tabellone elettronico recita +25 (67-72) tra gli applausi dei tifosi di casa!

Il quarto periodo è una formalità, la S. Bernardo tocca il +31 e può gestire in scioltezza gli ultimi minuti. La sirena suona sul 91-64 che archivia Gara 1 e può far festeggiare il Pala Campus! In un’ottima serata per tutto il gruppo, Campus ha trovato un contributo preziosissimo davvero da tutti (in ben undici a segno!). Dalla solidità del quintetto con Sakellariou, Ciocca, Zampolli e Feliciangeli, al supporto concreto di tutti gli altri.

Per entrambe le squadre è comunque tempo di resettare e pensare già a gara 2, che sarà mercoledì a Bra alle 21:00. Si riparte da 0-0 e Campus dovrà dare il meglio di sé per riuscire a vincere là dove in stagione regolare invece arrivò una pesante sconfitta.

S. Bernardo Campus - Abet Bra: 91-64 (25-17, 23-18, 26-11, 17-18)

S. Bernardo Campus: Coti Zelati 8, Di Cola 2, Gandolfo 3, Feliciangeli 7, Varallo 4, Sakellariou 19, Lanfranconi, Gustin 8, Zola 11, Ceretti 3, Zampolli 9, Ciocca 17.

Abet Bra: Agosto ne, Ferrero, Rosso, Zabert 9, Oberto 6, Stella 8, Di Matteo 18, Negro 5, Pulina 2, Fosca ne, Tallone 2, Corvalan 14.