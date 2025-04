Calcio femminile: la Freedom FC Women muove la classifica, 1-1 sul campo dell’Orobica Calcio Bergamo

La Freedom FC Women rimanda l’appuntamento con la vittoria ma ritrova punti e prestazione, pareggiando 1-1 sul campo dell’Orobica Calcio Bergamo: le biancoblu, colpite a freddo, hanno avuto il merito di restare mentalmente in partita, giocando un ottimo secondo tempo in cui hanno creato non poche occasioni per conquistare l’intera posta in palio, trovando di fronte una De Marchi in grande giornata ed autrice di due prodigiosi interventi. Un pari che, comunque, fa morale e che muove la classifica in vista delle ultimissime gare stagionali. A Cologno al Serio, è inizio shock per le ospiti: al 2’ Mariani gira al volo un cross da destra e non lascia scampo a Korenciova, firmando la sua settima rete in campionato. Il primo tempo, dopo la svolta iniziale, sotto porta è praticamente tutto qui. Tanto equilibrio, ma pochissimi spunti negli ultimi 16 metri.

Divertente, invece, la ripresa: la Freedom esce meglio dagli spogliatoi, prendendo in mano le redini del gioco ed impattando subito: al 51’ le biancoblu battono rapidamente un corner da sinistra, Giuliano riceve e scodella, in mischia la più lesta di tutte è Cucinello che batte De Marchi in area piccola, 1-1.

Cuneesi rivitalizzate e che spingono alla ricerca del vantaggio: al 57’ Dicataldo serve da destra Coda la quale entra in area (grazie ad un dribbling con tunnel) e mette in mezzo, sul secondo palo arriva Bison (fra le migliori in campo) la quale viene murata. Sull’angolo seguente, testa di Coda e palla fuori di poco. Al 68’ volée di Dicataldo dal limite, De Marchi blocca. Al 72’ Freedom ad un passo dal gol: stop di petto di Coda che si gira rapidamente e calcia da fuori area, miracolo del portiere avversario che la toglie da sotto l’incrocio e la devia in corner. L’Orobica si rivede in contropiede: Cattuzzo verticalizza per Corbetta che salta Korenciova, in uscita sulla trequarti, ma non riesce a concludere verso la porta, la difesa ripiega e salva. Al 79’ altra enorme chance per le biancoblu: Coda, da destra, serve l’accorrente Bison al limite, conclusione che si stampa sulla traversa con la deviazione decisiva, ancora, di De Marchi.

Nel finale, c’è spazio ancora per una girata di Mariani da posizione favorevole, con sfera a lato. Termina 1-1: domenica 4 maggio (ore 15) le biancoblu riceveranno al “Paschiero” l’Arezzo per la ventottesima giornata di campionato.

OROBICA CALCIO BERGAMO-FREEDOM FC WOMEN 1-1

Reti: 2’ Mariani (O), 51’ Cuciniello (F).

OROBICA (4-3-2-1): De Marchi; Donda, Frecchiami, Salvi, Zanetti (59’ Cattuzzo); Poeta, Cappa, De Vecchis (71’ Corbetta), Cavicchia (59’ Tengattini), Mariani, Paini (81’ Toma). A disp. Fabiano, Goncalves Correia, Peddio, Marchiori, Zizyte. All. Marini.

FREEDOM FC (4-1-3-2): Korenciova, Maffei, Cuciniello, Fracaros, Giuliano; Dicataldo, Bison, Imperiale (45’ Macagno), Zanni; Coda, Pasquali. A disp. Nucera, Marenco, Borello, Franco, Harvey, Micheli, Aime. All. Ardizzone.

Arbitro: Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo (Giacomo Scorrano di Lecce e Riccardo Zebini di Rovigo).

Ammonita: Mariani (O)