Fine settimana intenso per il Club Scherma Associati impegnato nella Qualificazione Regionale di spada maschile e femminile delle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti disputate tra 25 e il 27 aprile presso il centro sportivo CH4 di Torino Lingotto.

Un triplo impegno che ha coinvolto in totale ben 17 atleti e lo staff tecnico al completo.

Tra gli spadisti in gara si ricordano Alessandro Boero, Andrea Cossutti e Fabio Mustacciu per la categoria Cadetti; le sorelle Beatrice e Francesca Boano, Alessia Gennaro, Annachiara Allara, Camilla Gamba e Daisy Sconfienza per le Cadette; Francesco Ascione, Gabriele Maggi, Giacomo Oberto e Vittorio Girotti per i Giovani di spada maschile ed infine Giuliano Pasqua, Elisa Penna, Luca Bellone e Luca Sorgi per gli Assoluti.

Una due giorni intensa, di alto livello tecnico e nel complesso ricca di soddisfazioni coronata dalla brillante vittoria di Annachiara Allara e dal 7° posto di Beatrice Boano nella prova “Cadette” di spada femminile. Presenti a fondo pedana il M° Fabio Piccardi e gli Istruttori Ivan Sartoris e Alessandro Mandarini.