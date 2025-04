Hockey, nel turno di riposo della Lorenzoni BCC Bra successo della capolista Cagliari

Nella giornata di riposo della Lorenzoni BCC gli occhi sono puntati soprattutto a studiare le performance delle avversarie invece impegnate nella prima di ritorno.

La prima in classifica al momento del giro di boa, l 'Amsicora di Cagliari, in questo fine settimana, ha confermato la prima posizione risolvendo a proprio favore la gara contro l' ambiziosa Torino Universitaria per 3 a 2 e mantenendole ferme in seconda posizione. Ancora terza la squadra di Bra in virtù dei punti acquisiti attraverso un percorso che le vede tuttora imbattute, ma ahimè con qualche pareggio di troppo. La Lorenzoni è al momento insidiata da una Lazio (con una gara in più) che ha battuto il Ferrini in modo netto per 4 a 1.

Sarà importantissima la prossima gara di domenica 4 maggio a Cagliari nello stadio dell' Amsicora e per questo le atlete del Presidente Calonico stanno lavorando duro nella speranza di recuperare completamente Sofia Buyo.

In questo weekend, però, si sono puntati i riflettori sul vivaio e sulle molte squadre "under" che hanno ben figurato a Torino. Sopra tutte la formazione under 16 allenata da Marco Garbaccio che ha ipotecato con la vittoria di oggi sul Valchisone il pass per le finali nazionali grazie ai buoni progressi della squadra, sempre più compatta, e alle reti di Marta Raimo e Gaja Lanzano.