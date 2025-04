Il Val Tanaro lotta ma cade contro il Rugby Milano

Nonostante il tempo non propriamente primaverile, la partita ha attirato una grande cornice di pubblico caloroso e appassionato (che ha dato spettacolo anche nel bellissimo terzo tempo), pronto a sostenere i ragazzi di coach Andrea Ferreri. Il match, terminato 7-13 in favore del Rugby Milano ha visto i milanesi conquistare l'accesso alle semifinali, mentre i Cinghiali di Val Tanaro giocheranno ora per le posizioni dal quinto all'ottavo posto.

L'incontro è stato estremamente combattuto, con entrambe le compagini che hanno dimostrato grande determinazione e capacità tecniche. I Cinghiali hanno dominato nettamente la fase di mischia per tutti gli 80 minuti, mettendo in evidenza il lavoro fatto per tutta la stagione di tutto il pacchetto. Il pilone Piovan, che ha dichiarato: “Abbiamo imposto il nostro gioco in mischia, lavorando con intensità e forza dal primo all’ultimo minuto. È un aspetto fondamentale del nostro gioco e oggi abbiamo dimostrato di poter essere superiori in questo fondamentale. Purtroppo, nonostante la nostra prestazione in mischia, il risultato non ci ha premiato. Ora, però, dobbiamo trarre fiducia da quanto fatto bene e prepararci al meglio per le prossime sfide.”

La meta dei padroni di casa è stata segnata dall’estremo Patrick Santoro.

Il mediano di mischia Pietro Schellino è stato eletto migliore in campo e ha commentato a fine partita: "È difficile accettare questa sconfitta perché credo che abbiamo messo il cuore in questa partita. La meta è stata frutto di un grande lavoro di squadra e sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, ma non posso nascondere il rammarico. Abbiamo combattuto su ogni pallone, dimostrando che possiamo essere competitivi a questo livello. Tuttavia, la stagione non è ancora finita e il nostro obiettivo ora è chiaro: vogliamo chiudere al meglio, vincendo le ultime partite e dimostrando il nostro valore."



La formazione di Val Tanaro:

15 Santoro

14 Giraudo

13 Bonino

12 Bianco

11 Campero (cap)

10 Ricci

9 Schellino

8 Spertino L.

7 Sobrero

6 Filippi

5 Porasso

4 Spertino F.

3 Gallo

2 Giribone

1 Piovan

A disposizione:

16 Stringa

17 Ercole

19 Montaldo

20 Del Campo

21 Fresia

22 Marengo

L'appuntamento è fissato per l'11 maggio, quando i Cinghiali affronteranno i veneti dei Rondoni Rugby per la semifinale dedicata alle posizioni dal quinto all'ottavo posto. Sarà un'altra occasione per mostrare il loro carattere e determinazione sul campo.