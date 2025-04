Karate: atleti cuneesi in evidenza ai campionati italiani CSEN

Quattro atleti della Palestra Open Space Karate Savigliano e un'atleta della Karate Shotokan Ryu Saluzzo hanno partecipato, con la Olimpia Karate & Arti marziali Carmagnola di Alessandro Cerrato e Massimo Bertolino, alla Coppa Nazionale CSEN 2025, svoltasi a Pescara.

Ben 2.000 gli atleti iscritti, in rappresentanza di tutte le regioni italiane. 120 le società sportive in gara sugli 8 tatami allestiti nella due giorni di gare.

Una folta schiera di ragazzi e ragazze ha invaso la città abruzzese, prendendo parte ad una manifestazione organizzata al meglio.

I cuneesi Mattia Scicolone, Lorenzo Alesso, Gabriele Scicolone, Marco Santiago Tesio e Melissa Marku si sono avventuranti in prove di kata e kumite con regole e stili diversi rispetto a quelli di appartenenza, confermando l'ottima preparazione atletica e tecnica e portando a casa quattro medaglie.

KATA

Nei Kata gli atleti cuneesi si sono particolarmente distinti, essendo tra i pochissimi ad aver portato lo stile Shotokan sul podio, dove l'ha fatta da padrone lo stile Shito Ryu.

KUMITE

I ragazzi si sono dovuti adattare a regole di combattimento differenti con aggiunta di protezioni al corpo e alle gambe.

I RISULTATI

- Marco Santiago Tesio Argento KumitèJuniores Verdi/blu -68 Kg

- Gabriele Scicolone Bronzo Kumkitè Juniores Verdi/blu - 61 kg

- Alesso Lorenzzo Bronzo Esordienti Kata Verdi/blu

- Gabriele Scicolone Bronzo Kata Juniores Verdi/blu

Ottima le prestazioni di:

- Mattia Scicolone che ha supearto il primo girone di eliminatorie per 8 a 0

- Melissa MARKU che ha stra dominato la sua avversaria, ma ha pagato le scotto delle nuove regole che l'hanno fatta squalificare per somma di ammonizioni

I Maestri Gabriele Mellano, Mario Burzio Giorgio Villois, Davide Scicolone e Stiven Velokov ringraziano il Maestro Tomatis Flavio per aver consentito la partecipazione a questa competizione. Un ringraziamento speciale al maestro Alessandro Cerrato e Massimo Bertolino della Palestra Olimpia Karate di Carmagnola che ci ha ospitato per questa esperienza formativa per i nostri giovani.