Karate: oro europeo per il cuneese Sergio Basile

Il cuneese Sergio Basile ha conquistato la medaglia d'oro (categoria seniores) nel campionato europeo di karate di Heraklion.

L'atleta classe 1963 era già stato oro nel 2023 ai mondiali SKIF WORD - Shotokan Karate-Do International Federation, svoltisi a Gyor, in Ungheria.

Basile, cintura nera terzo dan, si è confrontato con agguerriti avversari cinture nere sesto dan, dopo aver sconfitto non solo gli altri atleti saliti sul podio con la medaglia d'argento (Vrtaric Mladen - Slovenia) e con la medaglia di bronzo (Michael Corbett - Irlanda), ma anche altri, esclusi quindi dal podio.

Particolari applausi ha meritato il combattimento di soli 6 minuti con il quale ha sconfitto l'inglese di origine indiana, Pramit Sing Brar, realizzando un "ippon". cioè un colpo decisivo, che implica l'assegnazione della vittoria senza ulteriore confronto con l'avversario.

Una curiosità: Basile - che da sempre sviluppa tecniche di combattimento personalissime - prima di partire per Creta aveva sottoposto a ChatGpt i filmati dei suoi combattimenti precedenti e dei suoi allenamenti. Sorprendentemente l'AI li ha analizzati come avrebbe fatto un allenatore ed ha pronosticato la vittoria.

La squadra nazionale italiana, pur non essendo la più numerosa (solo 60 atleti contro, per esempio, i 120 della Danimarca) già il primo giorno di gara aveva il medagliere più alto. In gara 20 nazioni con 776 atleti e 1190 competizioni.