L'ex corridore Fabio Aru tra le strade e le colline di Langa: "Quanto è bello pedalare tra i vigneti di una delle zone più belle d'Italia"

È stato campione della bicicletta. Ha scelto di ritirarsi presto, a 31 anni, ma dalle due ruote non riesce proprio a separarsi. Parliamo di Fabio Aru, che ha scelto le Langhe per una pedalata diventata subito virale sui social.

L'ex corridore di San Gavino Monreale è stato l’unico sardo e quarto italiano dopo Felice Gimondi, Francesco Moser e Vincenzo Nibali, ad aver indossato la maglia gialla del Tour de France, quella rosa del Giro ’Italia e rossa della Vuelta.

Vincere è stata la sua specialità. A partire da un terzo posto al Giro d’Italia nel 2014, il successo alla Vuelta di Spagna nel 2015 e due tappe del Giro d’Italia. Fino al titolo italiano e il quinto posto al Tour de France nel 2017.

Ora Fabio vive a Lugano con la famiglia, è testimonial di vari marchi, ma soprattutto è felice di mettere in sella i ragazzi e appassionarli al mondo della bicicletta con post come questo: "Ma quanto è bello pedalare tra i vigneti di una delle zone più belle d'Italia, diventate da qualche anno patrimonio dell'Unesco. Se non l'avete già fatto ve lo consiglio. Bici da strada, gravel o e-bike e non ve ne pentirete".