A Saluzzo "Il Tempo e il Cibo", omaggio al grande cuoco Nino Bergese

La Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo prosegue il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio, dedicando risorse e spazi alla promozione di persone, attività e storie che meritano di essere ricordate. Tra le iniziative più significative figurano il progetto sul Distretto della Frutta, l'omaggio a Magda Olivero e la “Banca” delle attività produttive, esempi concreti di attenzione e valorizzazione del saluzzese.

Con il progetto “Il Tempo e il Cibo”, dedicato alla cultura gastronomica locale, la Fondazione coinvolge i ristoratori del Borgo San Martino — quartiere che diede i natali a Nino Bergese — per raccontare la storia e i piatti di uno dei più grandi Chef della cucina italiana. Accanto alla narrazione della sua vita, saranno proposti alcuni piatti storici e reinterpretazioni contemporanee, realizzate dagli Chef Daniele Palazzo con Valentina Valvason del Ristorante Monviso e Marco Ollivero con Manuela Simondi della Trattoria San Martino. Nino Bergese, ancora poco conosciuto a Saluzzo, fu un protagonista straordinario della cucina italiana. Entrato giovanissimo come giardiniere nella tenuta del Conte Bonvicino, in breve tempo affiancò lo Chef Giovanni Bastone (futuro cuoco di Casa Agnelli) e si formò presso l’Accademia Gastronomica. A soli tre anni dall'inizio della sua carriera, divenne aiuto cuoco per il Conte Costa Carrù della Trinità, partecipando a banchetti reali frequentati da sovrani italiani e stranieri. La sua carriera si sviluppò a lungo nelle case nobiliari, fino a quando, nel secondo dopoguerra, seppe anticipare i tempi del cambiamento: dalla tradizione delle case private al successo dei ristoranti, prima con la Trattoria della Santa a Genova (due stelle Michelin), poi collaborando con il celebre San Domenico di Imola, dove trasmise la sua sapienza a giovani cuochi come Valentino Marcattili.

Lunedì 12 maggio, alle ore 19.30, presso il Monastero della Stella (Piazzetta Trinità, 4 – Saluzzo), si terrà una serata speciale: una cena d’atmosfera, con racconti, musica, immagini e ambientazioni d’epoca, per riscoprire e celebrare un Maestro della cucina italiana. Gli ospiti potranno vivere un’esperienza culinaria unica, degustando piatti ispirati al talento e alla creatività di Nino Bergese — un Cuoco “Speciale” che ha lasciato un segno profondo nella storia gastronomica del nostro Paese.