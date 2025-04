Volley D/M. Il VBC Mondovì si arrende al tie break contro il Chisola

Dopo quasi 2 ore e 30’ di gioco i cadetti del VBC Mondovì allenati da Riccardo Gallia si arrendono per 3-2 (21-25,25-15,22-25,25-14,7-15) al Chisola quarto. Grazie alla conquista di questo punto i monregalesi salgono a quota 27, rinforzando la settima posizione e soprattutto ottenendo la matematica certezza di giocare anche la prossima stagione in serie D.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Gallia opposto, Bernardi e Fichera in banda, Leandro e Morello al centro, Gasco libero, con inserimenti di capitan Verra, Bergalla e Chessa.

Nel primo set i monregalesi partono bene e si portano prima sul 9-6 grazie ad un ace di Bernardi, poi sul 16-12 con Leandro ed infine sul 19-15 con Gallia. A questo punto i meccanismi di gioco del VBC Mondovì si inceppano e il Chisola ne approfitta, ottenendo prima la parità sul 19 pari, poi allungando 23-20 ed infine chiudendo 25-21.

Nella seconda frazione i monregalesi partono forte e si portano subito sul 7-3 grazie ad un ace di Gallia. Fichera realizza il 12-6, Bernardi mette a terra il 20-11, quindi, inseriti Verra e Bergalla per il doppio cambio, è proprio il neoentrato Bergalla a mettere a terra gli ultimi i 3 punti per il definitivo 25-15.

Nel terzo set vi è equilibrio sino al 7 pari, poi il Chisola allunga e si porta sino sul 13-10. I cadetti monregalesi non ci stanno e poco a poco recuperano lo svantaggio, ottenendo la parità sul 20-20 grazie ad un muro di Morello, ma poi accusano un passaggio a vuoto e vanno di nuovo sotto 23-20 prima di arrendersi 25-22.

Nella quarta frazione vi è sostanziale equilibrio sino al 5 pari, poi i monregalesi cambiano marcia e vanno via: Bernardi sigla il 9-6, Leandro con un ace realizza il 13-9, Fichera mette a terra il 18-12, quindi un primo tempo di Leandro vale il 24-14 ed infine una pipe di Bernardi firma il punto del definitivo 25-14, mentre entra Chessa in battuta.

Nel quinto e decisivo set il Chisola si dimostra mentalmente più fresco e parte lanciato, portandosi sul 7-0, quindi controlla il disperato tentativo di rimonta monregalese, chiudendo 15-7

Sabato ultimo impegno casalingo per i cadetti monregalesi, che ospiteranno al PalaItis la capolista Montanaro, a cui mancano ancora 3 punti per ottenere la matematica promozione in serie C: per i ragazzi allenati da Riccardo Gallia, ormai matematicamente salvi, questo è un test molto interessante per verificare il livello di gioco raggiunto.