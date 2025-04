Dichiarazione dei redditi, Daniela destefanic (CAF Cia Cuneo): "Occhio alle novità del modello 730. ecco cosa cambia rispetto all'anno scorso"

Dichiarazione dei redditi, come ogni anno in questi giorni gli uffici di assistenza fiscale entrano in fibrillazione per rispettare modalità e tempistiche delle relative incombenze burocratiche.

Il nuovo modello 730/2025, redditi 2024, è stato approvato ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate a marzo 2025 ed ora è tempo di utilizzarlo. Ci sono diverse novità, ne parliamo con Daniela Destefanis, vicedirettore provinciale e responsabile dei Centri di assistenza fiscale di Cia Cuneo.

Vicedirettore Destefanis, intanto bisogna dire che è stata ampliata la platea dei soggetti che possono utilizzare il modello 730.

«Certamente, è la prima novità. Rispetto all’anno scorso sono stati aggiunti i quadri M e T, in cui possono essere dichiarati i redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva e le plusvalenze di natura finanziaria. In passato, per dichiarare queste categorie reddituali il contribuente doveva utilizzare il Modello Redditi Persone Fisiche, eventualmente in aggiunta al modello 730».

Nel modello 730/2025 viene recepita la cosiddetta nuova struttura della tassazione delle persone fisiche, cosa significa?

«Consiste nella riduzione del numero degli scaglioni di reddito e nella rimodulazione delle detrazioni. Gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef da quattro scendono a tre: tassazione al 23% per redditi fino a 28.000 euro; al 35% per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro; al 43% per i redditi oltre i 50.000 euro».

È stata innalzata la detrazione sui redditi da lavoro dipendente, di quanto?

«La nuova detrazione passa da 1.880 a 1.955 euro, ad esclusione dei redditi da pensione e degli eventuali altri assegni equiparati. Lo stesso innalzamento vale anche per determinati redditi assimilati al lavoro dipendente a condizione che il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 15.000 euro. Se il contribuente ha un reddito che supera i 50.000 euro, sulle detrazioni per gli oneri viene invece applicata una riduzione di 260 euro dall’ammontare complessivo della detrazione sull’imposta».

Cambia qualcosa per gli affitti brevi?

«Si, coloro che nel 2024 hanno locato da due a quattro immobili ed hanno opzionato la cedolare secca, pagheranno una aliquota al 26%. Se gli immobili locati sono più di quattro, le locazioni devono essere inquadrate come attività d’impresa e vi è l’obbligo di avere la partita Iva».

Superbonus, come siamo messi?

«Per le spese sostenute nel 2024 la detrazione è al 70% ed è distribuita in dieci rate annue. Vi è anche la possibilità di allungare a dieci rate la detrazione già opzionata con il 730/2024. Diminuisce il bonus mobili: si abbassa da 8.000 euro a 5.000 euro il limite di spesa massima per cui può essere calcolata la detrazione al 50% per l’acquisto di arredi».

Per ricevere assistenza sulla compilazione e sulla trasmissione del proprio 730, dove ci si può rivolgere?

«È possibile richiedere un appuntamento agli operatori Caf Cia presso la sede più vicina. Trattandosi di un servizio alla persona, possono accedervi tutti i cittadini e non solo gli agricoltori associati. Siamo presenti nelle sedi zonali di Cia Cuneo, Alba, Saluzzo, Fossano, Mondovì e relative permanenze territoriali. Le posizioni fiscali vanno valutate caso per caso».