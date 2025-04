Alba: corso Enotria riaperto al traffico a partire da oggi

Corso Enotria è stato riaperto al traffico a partire dalla tarda mattinata di oggi, martedì 29 aprile, con una ventina di giorni di anticipo rispetto all’ultimo cronoprogramma che prevedeva la riapertura entro il 18 maggio. La rotatoria su corso Langhe, ancora in forma provvisoria, verrà sistemata definitivamente solo al termine dell’anno scolastico per non appesantire ulteriormente il traffico.

Hanno supervisionato alla riapertura il Sindaco di Alba, l’Assessore alle Opere pubbliche, l’Ufficio tecnico comunale e Sisi, Società Intercomunale Servizi Idrici, che esegue i lavori.

La strada era stata chiusa da fine novembre 2024 per permettere la realizzazione del nuovo scolmatore nel quartiere Moretta. A metà marzo 2025, dopo quattro mesi, si era conclusa la perforazione per installare la nuova e più grande tubazione dal diametro di 1,8 metri con la trivella che aveva terminato il suo percorso partito da via Rio Misureto per rivedere la luce in corso Enotria.

Lo stesso lavoro era stato fatto a partire dalla rotonda di via Misureto verso il torrente Cherasca, tra aprile e luglio 2024. La prima fase del cantiere, invece, era avvenuta tra l’estate e l’autunno 2023 per permettere lo spostamento dei sottoservizi.

Si tratta di una delle opere di ammodernamento più importanti per la rete fognaria cittadina, avviata dalla precedente Amministrazione e portata avanti in continuità da quella attuale, per permettere alle acque del rio Misureto e a quelle piovane di defluire più facilmente, senza più rischi di allagamento come avvenuto più volte in passato. Le vecchie tubazioni, di piccole dimensioni, non erano più in grado di gestire la portata dell’acqua durante le piogge più forti.

Il cantiere è stato programmato in diverse fasi per attenuare gli inevitabili disagi di traffico per i residenti e i commercianti. Entro il mese di maggio verrà riaperta anche la rotonda tra via Rio Misureto e via Verdi.