In biblioteca a Borgo si presenta 'La bussola della pace', con Nina Koevoets e Rocco Altieri

Appuntamento speciale, promosso dal Centro Studi per la Pace Odv di Demonte in collaborazione con Centro Gandhi Edizioni, venerdì 9 maggio ore 17 , presso la Biblioteca Civica Anna Frank di Borgo San Dalmazzo, dove è in programma la presentazione del libro "La bussola della pace", di Nina Koevoets. Dialogherà con l'autrice Rocco Altieri, editore dei Quaderni Satyagraha.



Nina Koevoets, greca di Salonicco, è una formatrice esperta nel campo della costruzione della pace e della nonviolenza. Con oltre un decennio di esperienza, ha dedicato la sua carriera a promuovere la risoluzione dei conflitti e l'azione nonviolenta in diverse parti del mondo. Nel 2022 è stata insignita del Lifetime Achievement Award per l'educazione alla pace dal Visioneers International Network.



Rocco Altieri è un noto pacifista italiano e studioso della nonviolenza, con particolare attenzione al pensiero di Mahatma Gandhi e Aldo Capitini. È docente di Teoria e Prassi della Nonviolenza presso l'Università di Pisa e membro del Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace. Ha fondato la rivista Quaderni di Satyagraha, dedicata alla trasformazione nonviolenta dei conflitti.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti.