Strumenti per una migliore gestione del budget personale e di famiglia: a Bra il terzo appuntamento con Ricomincio da Me

Alfabetizzazione finanziaria e indipendenza economica per una maggiore parità di genere. Temi cruciali, da affrontare con urgenza, meglio ancora se acquisendo- al contempo- strumenti utili, concreti e alla portata di tutti per migliorare la gestione delle risorse economiche nel proprio quotidiano, a partire dal budget personale e familiare.

Questo l'obiettivo del workshop “Budget di famiglia: strumenti per una migliore gestione dell’economia familiare”, terzo appuntamento della rassegna Ricomincio da me, firmata Rete Mamma aps, in programma a Bra (Sala Conferenze, Centro Polifunzionale G. Arpino) venerdì 9 maggio alle ore 20.30.

Nel corso della serata, la dott.ssa Giulia Grignani e la dott.ssa Marta Andrate- consulenti ed educatrici finanziarie, founder di Kermasofia srl impresa sociale- forniranno ai partecipanti consigli utili per monitorare e pianificare le entrate e le uscite mensili (proprie e familiari), classificandole in base alle tipologie e alle priorità. Fine ultimo è creare risparmio, da gestire poi in modo ragionato, sulla base delle proprie esigenze di pianificazione finanziaria.

Durante il workshop, verrà proposta un'attività pratica tramite un gioco educativo, in cui sperimentare in modo simulato cosa può succedere alle nostre finanze in un mese tipo. Ci saranno sia degli imprevisti da affrontare, sia delle scelte da compiere con senso critico, in base alla propria situazione.

“Mettersi in gioco in prima persona, con attività pratiche/ludiche, arricchisce l’esperienza formativa in sé ed esplicita al meglio il concetto dell’educazione: far scoprire risorse che sono già in noi e che devono solo essere portate in superficie” dichiara Marta Andrate. “Il coinvolgimento è maggiore rispetto ad un workshop solo teorico e tutte le tematiche affrontate vengono già sperimentate ed inserite in un bagaglio formativo che si può facilmente applicare una volta tornate a casa”.

Un approccio teso a favorire il rispetto dell'indipendenza finanziaria personale sia per single, sia all'interno della coppia, che sottolinea l'importanza della condivisione di obiettivi finanziari comuni ed esorta a fare educazione anche all'interno della famiglia, coinvolgendo figlie e figli non appena possibile.

“L'Italia resta nelle posizioni più basse tra i paesi dell'OCSE e del G20 per alfabetizzazione finanziaria, dove solo il 33% della popolazione adulta risulta finanziariamente alfabetizzata” sottolinea Giulia Grignani. “Per noi di Kermasofia è importante aumentare la consapevolezza finanziaria, abbattendo il tabù dei soldi, in particolare per le donne, comprendendo quanto sia importante per tutti/e interessarsi della gestione economico-finanziaria propria e della famiglia, per poter essere autonomi/e e indipendenti, perché solo così si può essere davvero liberi/e. I soldi fanno parte del nostro quotidiano e non sono un argomento delegabile e/o relegabile”.

Come per le altre serate della rassegna, per agevolare la partecipazione delle famiglie, è disponibile un servizio gratuito di babysitting a cura delle educatrici di "Baby Parking Ohana” (Ohanababyparking@gmail.com) presso la sede UISP “Palestrina Pellizzari” in Via Mercantini 9, a pochi metri dalla Sala Conferenze. I posti sono limitati, con prenotazione obbligatoria entro i tre giorni precedenti all'appuntamento al modulo presente a questo link .

Patrocinata dal Comune di Bra, Ricomincio da me è resa possibile grazie al contributo di Fondazione CRC, che ha finanziato il progetto. Un ringraziamento va, inoltre, a Dimar

S.p.A. e Studio Dentistico Massano, i cui contributi hanno supportato l'iniziativa.

Rete Mamma APS è un ente del terzo settore che, attraverso attività di volontariato, mira ad accorciare la distanza tra le famiglie e le figure del settore materno-infantile, per promuovere una genitorialità il più possibile consapevole.

E' possibile restare aggiornati sulle attività dell'associazione, sulla rassegna e sui singoli appuntamenti seguendo le pagine social Instagram (@retemamma) e Facebook (@Rete Mamma).