Vicoforte, rotatoria delle Olle la Provincia scrive all'ANAS: "Fondamentale intervenire per poter mettere in sicurezza l'incrocio"

Ieri, lunedì 24 aprile, il Presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere competente per territorio Pietro Danna hanno inviato una lettera all’area compartimentale Piemonte dell’Anas, per sollecitare la stipula della convenzione tra i due enti che consentirebbe di mettere in sicurezza l’incrocio in località Olle di Vicoforte, tra la strada statale 28, la provinciale 221 verso Torre Mondovì e la comunale Via del Groglio.

"Su quel tratto di viabilità - evidenziano dalla Provincia - transita ogni giorno un alto numero di mezzi pesanti e leggeri ad elevata velocità, creando situazioni di pericolo per gli utenti che si inseriscono sull’arteria statale, così come testimoniato dall’ulteriore grave incidente occorso lo scorso sabato 26 aprile, nel quale è rimasto ferito uno dei due conducenti coinvolti.

L’autorizzazione dell’Anas risulta fondamentale per poter dare inizio ai lavori di sistemazione dell’incrocio, di cui il Settore Viabilità del Reparto di Mondovì ha già redatto sia lo studio di fattibilità tecnica ed economica, sia il progetto definitivo: dopo aver valutato diversi approcci progettuali, è stata individuata quale soluzione più idonea la realizzazione di una rotatoria in grado di rendere più sicuro l’innesto sulla statale 28 dei veicoli provenienti dalle altre due arterie stradali".

Poiché la copertura finanziaria dell’intervento è garantita da due annualità del decreto strade e la Provincia dispone già di un contratto in essere con la ditta Bertolotti di Villanova Mondovì, non appena ricevuta l’autorizzazione a procedere si potrà intervenire in tempi brevi con una prima sistemazione provvisoria in grado di migliorare la sicurezza dell’incrocio, per poi procedere successivamente con la realizzazione definitiva delle opere stradali, in modo da risolvere una situazione di pericolo che da anni desta non poca preoccupazione.