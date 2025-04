Fondazione CRF, approvato il bilancio 2024: finanziati oltre 250 progetti per quasi 2.400.000 euro

Il Comitato di Indirizzo ha approvato lo scorso 28 aprile il bilancio 2024 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, che vede un nuovo incremento dei fondi erogati e un importante rafforzamento patrimoniale. I risultati superiori alle aspettative conseguiti dagli investimenti, in primis dalla partecipazione nella Cassa di Risparmio di Fossano SpA, hanno permesso una crescita del 13% del totale erogato, con un importante impegno verso il settore dell’Arte, attività e beni culturali che ha assorbito contributi oltre 1 milione di euro, mentre agli altri settori (ad esempio sport, istruzione, volontariato e sviluppo) è stata destinata la restante parte dei fondi.

Oltre ad un’attività erogativa più intensa, che ha visto finanziare nel complesso 265 progetti diversi tra i quali anche alcuni direttamente progettati e realizzati dalla Fondazione, si è confermato l’intento di sfruttare le maggiori risorse derivanti dagli investimenti in questo periodo molto positivo per rafforzare il patrimonio dell’ente, perseguendo scelte oculate che hanno consentito, in due anni, di accantonare a patrimonio oltre 2 milioni di euro (+5%) e di incrementare i fondi per l’attività futura di quasi il 60%. Tali fondi potranno essere utilizzati nei prossimi anni per piccoli e grandi progetti a favore del territorio, a garanzia di un flusso erogativo continuo e costante nel tempo.

All’impegno economico si sommano le erogazioni indirette, attraverso la messa a disposizione gratuita, agli enti ed associazioni del territorio che ne fanno richiesta, dei locali della Chiesa del Gonfalone e della Chiesa di San Giovanni per i quali la Fondazione si fa carico della gestione e manutenzione.

Nella seduta di aprile, il Comitato di Indirizzo ha anche provveduto al rinnovo di alcuni suoi componenti in scadenza, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, confermando il radicamento al territorio dal quale provengono tutti coloro che saranno chiamati ad amministrare l’ente per i prossimi esercizi e con una particolare attenzione alle quote di genere, giungendo ad una composizione equamente distribuita nel Consiglio di Amministrazione che è ora formato da tre donne e tre uomini.

Gli organi sono attualmente così composti:

- Comitato d'indirizzo

Fabrizio Bergese

Maurizio Bergia

Giovanni Bongiovanni

Maria Francesca Cornaglia

Noemi Cravero

Sergio Formento

Maria Rosita Isoardi

Giuseppe Marengo

Giovanni Battista Menardi

Viviana Moretti

Marco Palmarucci

Maurizio Oggero

Simona Olivero

Alberto Pittiti

Valter Rosa

Giovanni Tomatis

- Consiglio di Amministrazione

Giancarlo Fruttero - presidente

Laura Aragno

Graziella Brondino

Bruno Ferrero

Corrado Gunetto

Franca Milanesio

Riccardo Parola

- Collegio sindacale

Federico Bessone - presidente

Marco Bergesio

Annalisa Forte

- Segretario generale

Monica Ferrero

“Il 2024 è stato un anno molto positivo per gli investimenti della Fondazione che ci hanno consentito di operare con serenità e di accantonare importanti somme per il futuro” dichiara il Presidente della Fondazione Giancarlo Fruttero. “Nel 2024 abbiamo finanziato 265 progetti per un totale di 2.398.000 euro, suddivisi tra piccole e grandi iniziative perché crediamo fortemente in una rete capillare e sinergica di enti e realtà associative che possano lavorare insieme a beneficio di tutto il territorio. Desidero ringraziare i componenti uscenti per la disponibilità e la professionalità dimostrate, augurando buon lavoro ai nuovi nominati”.