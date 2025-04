Lo spirito imprenditoriale in montagna è lievemente superiore al resto del territorio: una impresa ogni 8,90 abitanti

Lunedì 28 aprile, presso il Salone d’onore della Camera di commercio di Cuneo, è stato presentato il focus sull’imprenditoria montana, evidenziandone il legame con la componente demografica e ponendolo a confronto con i dati provinciali.

I lavori, moderati dal Presidente Nazionale Uncem, Marco Bussone, sono stati aperti dal Presidente Luca Crosetto e sono proseguiti con gli interventi dell’Assessore allo sviluppo e alla promozione della montagna della Regione Piemonte, Marco Gallo e dall’Assessora alle manifestazioni, turismo e metromontagna del Comune di Cuneo, Sara Tomatis.

“L'imprenditoria montana affronta sfide sempre più complesse, segnate da cambiamenti demografici e difficoltà economiche. Se vogliamo garantire un futuro alle nostre vallate, dobbiamo agire con lungimiranza e visione strategica – ha sottolineato il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto - La montagna non si salva da sola: servono interventi concreti, una rete di sostegno per le imprese locali, politiche che sappiano coniugare sviluppo e tutela del territorio. Solo così potremo trasformare le difficoltà in opportunità e costruire un futuro sostenibile per le Terre Alte."

“Le imprese che scelgono di investire e restare nei territori montani rappresentano un presidio economico e sociale fondamentale per lo sviluppo di queste aree – ha affermato Marco Gallo assessore allo sviluppo e promozione della montagna della Regione Piemonte - In un contesto complesso, l’imprenditoria montana non è solo un fattore produttivo, ma un vero e proprio motore di coesione territoriale e rigenerazione locale. La Regione Piemonte è al fianco di queste aziende con strumenti concreti, perché valorizzare l’economia della montagna significa costruire un futuro. Tuttavia, non può esistere impresa senza servizi bancari a supporto: è per questo che, accanto alle misure per lo sviluppo economico, stiamo lavorando con determinazione sul tema della desertificazione bancaria, cercando soluzioni alternative alla chiusura delle filiali. La presenza di presidi finanziari è essenziale per la vita e la crescita delle aree montane. Occasioni come questa ci offrono uno spaccato prezioso su quanto è stato fatto in questi dieci anni ma soprattutto ci permettono di guardare al futuro per attrarre investimenti e dare sostegno alle imprese delle aree montane. Inoltre, ci confermano che servono politiche coraggiose da attuare in collaborazione tra tutti gli enti che operano sul territorio, dalla Camera di Commercio ai Gal, per fare sinergia e dare nuove opportunità alle nostre montagne.”

“Ringrazio la Camera di Commercio di Cuneo per aver messo a sistema, all’interno del Cuneo Montagna Festival o meglio come prequel del Festival che si svolgerà a Cuneo dal 9 all’11 maggio prossimi, il grande lavoro realizzato dal suo ufficio Studi dedicato all'imprenditoria nei comuni montani della provincia di Cuneo nell’arco temporale 2015-2024 – ha dichiarato l’Assessora alle manifestazioni, turismo e metromontagna del Comune di Cuneo Sara Tomatis - Grazie a una convenzione nel 2024 l’ente camerale ha supportato il percorso di Cuneo Città Alpina, profondamente legata al suo territorio montano e quest’anno lo fa arricchendo il Festival con un questo qualificato approfondimento. Colgo l’occasione per invitare tutti al Cuneo Montagna Festival 2025 che avrà come tema centrale i giovani”.

La fotografia dei dati risultanti dal focus, realizzato dall’Ufficio Studi della Camera di commercio, è stata presentata da Gianni Aime, responsabile del settore Promozione, Studi e Comunicazione dell’Ente camerale, che ha evidenziato gli aspetti più significativi che emergono dalla ricerca, ovvero un calo demografico più marcato nelle aree montane rispetto al resto della provincia, a fronte di un deciso incremento della popolazione straniera, non sufficiente a contrastare un invecchiamento complessivo della popolazione che si riflette anche sull’età anagrafica degli imprenditori.

Lo spirito imprenditoriale in montagna è lievemente superiore al resto del territorio. Gli abitanti delle Terre Alte, infatti, rappresentano il 18,3% della popolazione provinciale e il 18,4% delle imprese. In montagna abbiamo una impresa ogni 8,90 abitanti e una localizzazione d’impresa ogni 7,24 abitanti.

Oltre un terzo delle imprese opera in agricoltura, settore seguito dalle costruzioni, dal commercio e dai servizi orientati alle imprese. Nel corso del decennio c’è stato un calo significativo soprattutto delle imprese operanti nel commercio e in agricoltura. Sono cresciute in modo significativo le società di capitale, a testimonianza di una sempre maggiore strutturazione delle imprese, a fronte di un sensibile calo numerico delle ditte individuali. Calano le imprese femminili e le imprese giovanili, che continuano comunque ad essere percentualmente di più rispetto al resto della provincia, aumentano le imprese straniere, rallentano le imprese artigiane, crescono, in misura percentuale uguale al resto del territorio, gli imprenditori over 50.

Prima delle conclusioni finali e degli interventi del pubblico, moderati da Marco Bussone, il Vice Presidente della Camera di commercio di Cuneo Alessandro Durando ha delineato, con un intervento molto articolato, l’attenzione dell’Ente camerale nei confronti della montagna e il nuovo modus operandi introdotto dalla Giunta che, in questi ultimi anni ha attivato importanti sinergie con i quattro Gal della provincia, alla base di alcune progettualità di grande interesse quali, ad esempio, un’iniziativa che mira a valorizzare la biodiversità agroalimentare e a rafforzare le filiere locali attraverso incontri con esperti e campagne di comunicazione e il progetto Smart Village.

I dati emersi dalla ricerca possono rappresentare una preziosa base su cui costruire strategie future perché consentono di capire meglio i processi in atto e sottolineano l'importanza di un approccio fondato sull'analisi e sull'uso consapevole delle informazioni. Come auspicato dai relatori, è importante partire da questi dati per avviare una programmazione condivisa e mirata, capace di valorizzare il territorio montano e sostenere le sue realtà imprenditoriali in modo efficace e lungimirante.

I materiali relativi all’evento si possono reperire sul sito camerale al seguente indirizzo https://www.cn.camcom.it/focus/informazione-economica/focus-tematici