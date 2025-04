Fondazione Ferrero di Alba, fino al 4 luglio è visitabile la mostra “More than kids” di Valerio Berruti

È visitabile fino al 4 luglio presso la Fondazione Ferrero di Alba la mostra “More than kids” di Valerio Berruti. La personale, a cura di Nicolas Ballario e Arturo Galansino, raccoglie la produzione dell’artista albese tra affreschi, sculture e video-animazioni e anticipa alcuni lavori che saranno presentati a partire dal prossimo luglio nelle prestigiose sale di Palazzo Reale a Milano. Alla poetica dell’infanzia, cara all’artista e declinata attraverso tecniche molto diverse tra loro, si affianca per la prima volta l’attenzione posta al paesaggio delle Langhe ritratte con il tratto distintivo di Berruti che invita lo spettatore a terminare l’opera semplicemente osservandola.

Come di consueto, la personale sarà animata da una serie di incontri aperti al pubblico: arte contemporanea e musica si fonderanno in un unico sound e si rifletterà su quanto il territorio sia ricettivo rispetto ai suoi artisti 'nativi'.

Si comincia mercoledì 7 maggio alle ore 18 con Paolo Conte, eccezionale cantautore e polistrumentista, tra gli artisti italiani più amati e riconosciuti anche all’estero, in dialogo con Valerio Berruti.

L’incontro sarà l’occasione per raccontare per la prima volta la loro collaborazione nata in occasione della Biennale Arte. Nel 2009, infatti, Berruti fu il più giovane artista invitato al Padiglione Italia della 53° Biennale di Venezia, dove presentò la video animazione “La figlia di Isacco” composta da 600 disegni affrescati e la colonna sonora realizzata da Paolo Conte. L'animazione è riprodotta nella mostra albese all’interno della sala dedicata alla produzione video dell’artista.

Dialogheranno insieme a Berruti e a Conte il curatore e direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze Arturo Galansino e Manuela Furnari saggista e docente che si è imposta all’attenzione nazionale con il libro Paolo Conte. Prima la musica, pubblicato per Il Saggiatore, che segna un passaggio fondamentale nell’ambito degli studi di popular music in Italia. Nel 2019 ha inoltre pubblicato per Feltrinelli Quando correva il Novecento. Uno studio su Razmataz con Paolo Conte, saggio che costituisce la seconda parte dell’importante volume in cui sono riunite la prima sceneggiatura originale e il dvd dell’opera interamente disegnata e musicata da Paolo Conte.

Gli appuntamenti successivi saranno:

giovedì 5 giugno dove il curatore e divulgatore Nicolas Ballario insieme a Roberto Pisoni, direttore dei canali d’intrattenimento di Sky, dialogheranno insieme a Valerio Berruti interrogandosi sul tema “Il futuro dell’arte contemporanea nelle Langhe”.

venerdì 4 luglio in occasione del finissage della personale “More than kids”, l’artista Valerio Berruti dialogherà con la cantautrice Malika Ayane. Un’ultima occasione per ammirare i lavori esposti alla Fondazione Ferrero di Alba e per ascoltare alcuni brani appositamente rivisti da una delle voci più eleganti del panorama musicale italiano.

Tutti gli incontri si terranno all’auditorium della Fondazione Ferrero alle ore 18 e saranno prenotabili sul sito www.fondazioneferrero.it fino ad esaurimento posti disponibili.

Il progetto espositivo “More than kids”, dopo la personale alla Fondazione Ferrero, proseguirà con lavori inediti nel cortile e al piano nobile di Palazzo Reale a Milano (da luglio a novembre 2025) per poi ritornare ad Alba, da ottobre fino a dicembre, con una grande e nuova installazione all’interno della Chiesa di San Domenico, nel cuore del centro storico cittadino, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba proprio nel periodo dell’edizione 2025 della Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba.

INFORMAZIONI PRATICHE

Valerio Berruti “More than kids”

A cura di Nicolas Ballario e Arturo Galansino

dal 4 aprile al 4 luglio 2025



Fondazione Ferrero

Strada di mezzo, 44, 12051 Alba (CN)

Ingresso gratuito

Orari: mercoledì, giovedì e venerdì 15 - 19

sabato, domenica e festivi 10 - 19

www.fondazioneferrero.it

https://www.facebook.com/FondazioneFerrero

https://www.instagram.com/fondazione_ferrero/

https://www.youtube.com/watch?v=07RB4i7qIqY

info@fondazioneferrero.it