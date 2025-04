Piantè Magg: la riscoperta di una tradizione propiziatoria per la stagione agricola

“Piantè Magg”, significa letteralmente “piantare il maggio”, un’usanza che i borghigiani di San Rocco di Montaldo Roero e San Giuseppe di Sommariva Perno hanno saputo mantenere intatta negli anni, conservando una memoria storica da considerarsi importante patrimonio culturale per tutto il Roero.

Si tratta di un rito arboreo dalle origini pre-cristiane, funzionale a propiziare il risveglio primaverile della natura, in cui l’albero del maggio, una “pess-ra” (conifera) scortecciata ed agghindata con nastri e fiori, viene innalzata al cielo come medium per comunicare con la divinità.

L’albero diventa così portatore di una fortunata stagione agricola, e rimane innalzato a beneficio e protezione delle borgate e dei loro abitanti, delle vigne e dei frutteti.

Si tratta di un caso di rimanenza cultuale unico in tutto il territorio di Langhe Monferrato e Roero, che quest’anno verrà valorizzato grazie ad una promozione congiunta delle due feste, con il patrocinio dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero, fra i primi enti territoriali a documentare e valorizzare il rito già nel 2007.

Due momenti di festa, con un programma pomeridiano per il 1 maggio a San Rocco, organizzato dai borghigiani in sinergia con il Comune di Montaldo Roero, e un programma serale organizzato dal circolo Acli per sabato 3 Maggio a San Giuseppe, dove l’albero diventa protagonista, insieme alla musica tradizionale del Roero, con un corollario di eventi specifici per ciascuna borgata.

Ecco i programmi dei due momenti del Piantè Magg 2025

Giovedì 1 maggio - San Rocco di Montaldo Roero

Alle ore 14.30 davanti al circolo Acli, laboratorio di Cantè magg aperto a tutti, per imparare la canzone, preparare l’erburin propiziatorio e partecipare alla questua. Apertura della mostra fotografica “Piantè Magg 2007” di Carlo Avataneo.

Alle ore 15 preparazione della pess-ra (pino) ed innesto dell’albero del maggio sulla piazza, con la musica tradizionale del gruppo Fora d'Tùva: brando, monferrine, corente.

Alle ore 15.30 partenza della questua del Cantè magg nei cortili della frazione, con i CantaRabel

Alle ore 16.30 i gruppi musicali e la questua si ritrovano in piazza per un cantè magg propiziatorio.

Innalzamento dell’albero del Maggio issato a mano con funi e scale come un tempo. Ballo del brando finale intorno al Maggio innalzato. Distribuzione vino e dolci tipici. Gioco goliardico: stima dell’altezza del pino. Chi si avvicina di più all'esatta altezza dell’albero vince una cena al Ponte dei Sapori di Montaldo Roero.

Sabato 3 e domenica 4 maggio - San Giuseppe di Sommariva Perno

Sabato 3 maggio

Dalle ore 19 apertura banchetti enogastronomici in piazza. Concerto dei Musicant d’Alba - canti e musiche tradizionali del Piemonte, alle ore 22 “Piante’ Magg”, innalzamento del pino. Tradizionale rito propiziatorio per un abbondante raccolto agricolo e non solo… Alle ore 22.30 spettacolo pirotecnico e alle ore 23 - La festa continua con Deejay Pisquo & Luca Z. from Elettramusic

Domenica 4 maggio

Alle ore 10 Santa Messa. Seguono esposizione e benedizione dei trattori e macchine agricole, esposizione delle fotografie del concorso fotografico presso la tensostruttura, mostra di pittura nei locali del circolo Acli.

Alle ore 15, tradizionale tombola benefica: il ricavato verrà all’associazione STXBP1 ITALIA a sostegno delle persone affette da mutazione del gene. Alla stessa ora, passeggiata naturalistica organizzata dall’ Ecomuseo delle Rocche del Roero, con la guida dell’accompagnatore naturalistico Loredana Almondo di Trekking with Lo. Itinerario ad anello di circa 5 km.

Alle ore 17.30 premiazione del 4° concorso fotografico. Alle ore 18 - Chiusura festeggiamenti con la tradizionale “Merenda sinoira ‘d na vota”. Inoltre, per il 4° concorso fotografico, pensa alla tua canzone preferita e scatta una fotografia che per te rappresenta quel brano.

Dal 27 aprile al 4 maggio, mostra di pittura presso il circolo Acli di San Giuseppe, con inaugurazione domenica 27 aprile. Espongono i pittori: Amador Zaia, Balbo Marisa, Bordino Piera, Borio Mariangela, Castellano Annamaria, Francone Rosy, Gallo Marina, Gramaglia Daniela, Grillone Silvia, Malberto Monica, Portinaro Lorenzo, Rossini Maria Cristina, Rosso Vanessa, Sampaio Rita, Tibaldi Monica.