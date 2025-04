Alba, un passo concreto per il commissariato di Polizia: "Stanziati 400 mila euro per ampliamento della proprietà in viale Masera"

Il Comune di Alba fa un passo concreto per l'arrivo del commissariato di Polizia. Con la terza variazione al bilancio di previsione 2025-2027, discussa in terza commissione consiliare e che verrà approvata in Consiglio Comunale, è stato stanziato un importo di 400 mila euro destinato all’acquisto di una porzione aggiuntiva dell’immobile di viale Masera, adiacente a quella già di proprietà comunale.

"L'acquisizione si rende necessaria - ha spiegato l'assessore al Bilancio Luigi Garassino - per rispondere alle esigenze di superficie manifestate dalla Prefettura dopo due sopralluoghi. La collocazione è risultata idonea, ma gli spazi disponibili erano insufficienti per accogliere tutte le articolazioni operative di un commissariato".

La trattativa, avviata nei mesi scorsi, ha visto il Comune negoziare con il proprietario confinante. È stata effettuata una perizia interna che ha determinato il valore dell’acquisto su base media tra minimo e massimo di mercato, tenendo conto dello stato grezzo dell’immobile ma anche della recente costruzione.

"Con questo atto - ha sottolineato ancora Garassino - vogliamo dare un segnale chiaro: Alba è pronta ad accogliere il commissariato. L’acquisto e la messa a disposizione dell’immobile sono passaggi indispensabili affinché il Ministero dell’Interno possa poi formalizzare l’istituzione del presidio di Polizia ad Alba".

Al momento l'acquisto riguarda solo la disponibilità dell'immobile: sarà infatti il Comune a farsi carico anche degli interventi di sistemazione, in un secondo momento, per rendere gli spazi idonei all'operatività. "Si tratta di un impegno importante - ha ribadito l’assessore - ma necessario, in quanto il decreto ministeriale per l'istituzione del commissariato può arrivare solo dopo che sia formalizzata la disponibilità di locali adeguati".

L'immobile, anche nel caso in cui per ragioni ministeriali il progetto non dovesse andare in porto, sarà comunque destinato a fini di pubblica utilità, ampliando il patrimonio immobiliare strategico del Comune nella zona di viale Masera.