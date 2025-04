"La salute inizia a tavola": a Boves un incontro rivolto ai giovani

Grande appuntamento all’auditorium Borelli di Boves martedì 6 maggio a partire dalle ore 20, con la Dott.ssa Chiara Porta, biologa nutrizionista del Team Nutrizione di Lilium Spazio Medico di Cuneo.

Tale appuntamento fa parte del progetto “Giovani per lo sport” che ha lo scopo di far avvicinare i ragazzi alle attività sportive e ad uno stile di vita più sano, un progetto ambizioso, reso possibile grazie al generoso contributo della Regione Piemonte.

La salute si sa, inizia a tavola, e per questo è stato scelto questo appuntamento dedicato al benessere grazie al quale giovani e, perché no, meno giovani, potranno approfittare gratuitamente di preziosi consigli sull’alimentazione.

In un'epoca in cui siamo bombardati da informazioni contrastanti sul cibo e da mode alimentari spesso fuorvianti, diventa fondamentale imparare a nutrirsi in modo consapevole, specialmente quando si pratica sport. Il periodo dell'adolescenza e della giovane età adulta è cruciale per costruire un rapporto sano con l'alimentazione, che supporti non solo la performance sportiva ma anche il benessere generale.

L'alimentazione è molto più di un semplice "fare il pieno di energia": è il modo in cui prendiamo cura del nostro corpo. E’ fondamentale la costruzione di un rapporto positivo e sereno con il cibo, dove ogni scelta alimentare diventa un'opportunità per prendersi cura di sé e migliorare le proprie prestazioni sportive.

Troppo spesso i giovani atleti si trovano disorientati tra diete improvvisate, consigli del web e pressioni esterne, rischiando di compromettere non solo le proprie prestazioni ma anche la propria salute.

Team Nutrizione di Lilium Spazio Medico di Cuneo: “Durante l'incontro esploreremo insieme il ruolo fondamentale che la nutrizione gioca nel percorso di ogni atleta. Partiremo dalle basi scientifiche, scoprendo come i diversi alimenti influenzano il nostro organismo e le nostre performance. Comprenderemo l'importanza di una corretta distribuzione dei pasti durante la giornata, specialmente in relazione agli allenamenti e partite, e come questo possa fare la differenza nella performance”.

OBIETTIVI DELL’INCONTRO:

Conoscere principi fondamentali della nutrizione per lo sport

Come costruire pasti equilibrati che supportino i tuoi obiettivi

Timing per la gestione dell'alimentazione prima, durante e dopo l'attività fisica

L'importanza dell'idratazione e come gestirla correttamente

Come leggere le etichette e fare scelte consapevoli

Miti da sfatare e trappole pubblicitarie

Il Team di nutrizioniste e dietiste di Lilium Spazio Medico porta la sua esperienza professionale al servizio dei giovani atleti, con un approccio che unisce rigore scientifico e praticità quotidiana. Non si tratta solo di imparare cosa mangiare, ma di acquisire consapevolezza e autonomia nelle proprie scelte alimentari, per migliorare il proprio rapporto con il cibo e sviluppare abitudini sane e sostenibili.

Un aspetto cruciale dell’incontro sarà quello di sfatare i numerosi miti che circondano la nutrizione sportiva. Troppo spesso i giovani si trovano confusi tra informazioni contrastanti su integratori, regimi alimentari estremi e false credenze. Il nostro obiettivo è fornire chiarezza, basandoci su evidenze scientifiche ma mantenendo un approccio pratico e realizzabile.