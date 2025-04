Atletica, Corrado Basso 8° di categoria all'International Triathlon di Cannes

Week end ricco di appuntamenti per la Triatletica Mondovì, sezione dedicata al Triathlon della Atletica Mondovì - Acqua San Bernardo.

Si è gareggiato all’edizione 2025 del Cannes International Triathlon, gara internazionale a cui hanno partecipano i più forti triatleti professionisti europei, tra cui i vincitori Damien Andrada e Dylan Magnien. In terra francese, accompagnati da un clima non troppo favorevole, Corrado Basso ha affrontato il percorso “M” (distanze fuori dagli standard per i cugini d’oltralpe con 1 km nuoto – 40 km bici – 10 km corsa) piazzandosi 8° di categoria e 129° assoluto in 2h16’18’’, mentre Stefano Rosso su quello “L” (2 km nuoto - 90 km bici - 21 km corsa) ha tagliato il traguardo in 5h35’49’’ (21° di categoria e 162° assoluto).

Altri cinque atleti sono stati impegnati sul classico Triathlon Sprint di Andora (750 m nuoto - 20 km bici - 5 km corsa) che storicamente apre la stagione delle gare con nuoto in mare.

Hanno vinto la classifica assoluta Leni Ramer-Mancini tra gli uomini in 1h00’17’’ e Mathilde Gautier tra le donne in 1h05’26’’, ma sono arrivati anche dei due primi posti di categoria per Luca Turchi in 1h12’10’’ tra gli M3 e Chiara Grasso in 1h20’55’’ tra le S4.

Ottimi piazzamenti anche per Simone Villa e Alex Bottero rispettivamente 8° e 10° S3 in 1h17’19” e 1h17’51”, e Giorgio Ganzinelli 12° S4 in 1h21’26”. Purtroppo assente per i postumi di una caduta Cristiano Garelli a cui vanno da parte di tutti i compagni gli auguri di pronta guarigione.

Prossimo appuntamento tra soli sette giorni in occasione dell’ Ironman 70.3 di Jesolo con la partecipazione di Roberta Sampietro, Nadia Porta e Fabrizio Moscarini.

Per informazioni su quote, allenamenti, agevolazioni (come ad esempio la doppia tessera Fidal e Fitri con utilizzo annuale pista di atletica del Beila) è possibile inviare mail all’indirizzo triathlon@atleticamondovi.net.