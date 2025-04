Bocce, volo: l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo vola alla final four con una giornata d'anticipo

La specialità volo regala importanti risultati alla Bocciofila Auxilium Saluzzo.

Nel campionato di A2, grazie alla bella vittoria casalinga per 19 a 5 contro l’Albese, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, con una giornata di anticipo, accede alla final four, per la promozione nella massima serie.

L’atto finale si terrà nel fine settimana del 17 e 18 maggio, a Castelnuovo Don Bosco.

Sabato 3 maggio, ultima giornata della fase di promozione, con il club saluzzese in trasferta a Torino, contro il Pozzo Strada.

Anche il settore giovanile, non è da meno, con gli under 15 che, nella prima fase interregionale del campionato di società di categoria, acquisiscono il pass per la seconda fase interregionale che si giocherà giovedì 1° maggio, a Viotto di Scalenghe, con i giovani saluzzesi opposti ai liguri della Chiavarese.

Importanti prestazioni anche nel Master dei tiri giovanili, nella terza tappa, che si è giocata a Point Saint Martin.

Domenica 4 maggio, prende il via il campionato di società under 18.

Nella selezione provinciale per i campionati regionali a coppie di categoria D, si qualificano Christian Mattalia e Cesare Battisti.

Per la specialità petanque, a Dronero, Trofeo Comfal, nella gara femminile, Simona Parizia Boggero e Monica Osella, sono state eliminate nei quarti di finale.

Nel campionato juniores, sconfitta per 4 a 10 contro Valle Maira. Da segnalare, in questo incontro, l’ottima prestazione di Matteo Vittone, con il punteggio di 37, nel tiro di precisione. S

abato 3 maggio, ritorna, la Serie A, con la formazione di Pietro Fornetti,impegnata in casa ore 14,30 contro Ab Genovese.