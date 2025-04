Risultati positivi per l'A.S.D. Judo Mondovì al 9° trofeo di judo ‘Città di Cavagnolo'

Domenica scorsa 27 aprile, organizzato dall’A.S.D. Unisport presso il palazzetto dello Sport di Cavagnolo (TO), si è svolto il 9° trofeo di judo ‘Città di Cavagnolo’ - memorial Giovanni Leggio, intitolato a una figura molto amate nella comunità cavagnolese.

Oltre trenta le società partecipanti, con atleti appartenenti alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Bambini A e B, Fanciulli. Gironi di gara, ove possibile, composti da quattro judoka ciascuno, secondo criteri di peso e cintura.

Positivi i risultati ottenuti dall’A.S.D. Judo Mondovì con Giorgio Mirto, alla prima partecipazione assoluta, che otteneva un brillantissimo bronzo, frutto di due vittorie e due sconfitte. Terzo posto preziosissimo conquistato anche da Adele Gallo, inserita in poule con una cintura verde ed una marrone, Camilla Botta e Pietro Blengini.

Medaglia d’argento per Arturo Colombo, con l’incontro per il metallo più prezioso perso solo per una differente interpretazione della giuria, e per Chelmus Stefan. Gradimento, ed apprezzamento, per la bellissima giornata di sport espresso dai giovani atleti monregalesi e dal loro maestro, Alessandro Brizio.