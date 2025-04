Vispo, il Villaggio della vita sportiva fossanese compie un anno

Un anno fa nasceva VISPO – sinonimo di allegria e vivacità ma al contempo chiara e immediata indicazione dei suoi contenuti: un vero e proprio VILLAGGIO nel quale si svolge la vita SPORTIVA nella sua accezione più ampia. VISPO è quindi il Villaggio Sportivo di tutti!

Come ricordato in una recente dichiarazione dai componenti del Team Vispo: “Se ci avessero detto un anno fa esatto che saremmo riusciti a raggiungere certi risultati di certo non ci avremmo creduto. E non stiamo parlando di risultati sportivi o, meglio, non solo di quello”.

La rinascita di un’area che dopo 5 anni ha riaperto le sue porte ad una nuova vita è stata possibile, oltre che dall’impegno profuso dal team, anche grazie alla comunità fossanese che ha colto e risposto a questo nuovo progetto, e alla rete che si è creata intorno a questo progetto è rappresentata dalle istituzioni – il Comune di Fossano, enti creditizi con la Banca Territorio del Monviso, realtà associative con l’ACLI e il mondo dell’imprenditoria privata del territorio con Peraria di Villafalletto.

La partenza è stata impegnativa, ma è servita a costruire esperienza e conoscenza, un percorso sempre accompagnato dalla chiara volontà di VISPO di creare un movimento oltre lo sport, rappresentare un punto di incontro per i giovani, aiutare il più possibile la comunità nella socializzazione e nel divertimento.

Un progetto che porta con sé valori importanti e regole, come ricordato dalla tabella posta all’ingresso del Villaggio che elenca le regole VISPO, tra cui la più importante recita: “Da Vispo vige la regola della gentilezza, un grazie e un per favore faranno sempre la differenza”

Tante sono state le attività realizzate in questi 12 mesi: “Uno dei progetti di cui siamo più orgogliosi è l’attività con le scuole, per questo ci teniamo a ringraziare in particolare il Liceo Ancina di Fossano che è stato il precursore di questa iniziativa che intendiamo allargare nei prossimi mesi” – dichiarano da VISPO e poi proseguono – “Da giugno nascerà inoltre il Summer Vispo, l’attività di estate ragazzi rivolta ai ragazzi da 5 a 13 anni. Ma le iniziative che abbiamo organizzato e che proseguiranno in futuro sono tante, come avvenuto a seguito dell’affiliazione alla FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel – che ha consentito l’organizzazione di tornei federali e la possibilità di ospitare un Torneo Open durante il quale si sono esibiti alcuni dei più forti giocatori in Italia”.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’obbiettivo raggiunto perché crediamo nelle potenzialità di questa struttura e perché per Peraria, mettere a disposizione la propria esperienza in questo progetto, rappresenta un modo per restituire valore in questo territorio che da anni crede in noi e nelle nostre capacità professionali. E vorrei rivolgere un ringraziamento particolare a Matteo, Aurora, Roberta e Marco per l’impeccabile gestione ed organizzazione, un lavoro portato avanti in questo primo anno con grande spirito di sacrificio” - ha dichiarato Livio Cismondi fondatore di Peraria.

Trovare il giusto mix tra sport, socialità e divertimento è la sfida giornaliera più grande che VISPO ha scelto di affrontare, ogni giorno, sempre mantenendo ben chiara la regola che: “sono un grazie e un per favore a fare la differenza”.