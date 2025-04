A Borgo riapre il parco Grandis con il suo avventuroso percorso tra gli alberi

Da giovedì 1° maggio riapre al pubblico Parco Grandis.

Fino a fine ottobre l'area sarà a disposizione di grandi e piccini, salvo maltempo, tutti i giorni dalle ore 10 alle 20. Situato ai piedi della collina di Monserrato, a due passi dal centro storico, ospita un parco avventura composto da 14 attività.

Bambini e ragazzi potranno divertirsi in totale sicurezza, passando da un albero all’altro con l’utilizzo di piattaforme sospese, corde, scale fisse e sospese, tirolesi.



Luogo ideale per le famiglie per trascorrere alcune ore in tranquillità all’aria aperta permettendo ai ragazzi di mettere alla prova concentrazione, equilibrio ed esercizio fisico.

Le attività del percorso avventura sono riservate ai bambini dagli 8 ai 12 anni (altezza minima 130 cm) e devono svolgersi sotto la sorveglianza di accompagnatori adulti. È fortemente consigliato l’utilizzo di scarpe da ginnastica o trekking e di legare i capelli lunghi (come da regolamento esposto nel parco). Il parco avventura è di libero accesso, senza prenotazione e non è sorvegliato. Ingresso vietato ai cani; chiuso in caso di maltempo.



Tre punti di approfondimento agevolano inoltre la comprensione e la consapevolezza degli elementi storico-culturali che caratterizzano Parco Grandis: i ruderi del castrum medievale, la storia della famiglia Grandis, le specie arboree presenti.