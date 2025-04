L’Under 19 del Cuneo Volley si laurea Campione Regionale

Domenica perfetta per l’Under 19 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo che conquista il Titolo Regionale di categoria e vola alle qualificazioni nazionali di Termoli.

La giornata della Final Four regionale, disputata a Novara, si è aperta con la semifinale contro il Volley Parella Torino, in cui i biancoblù hanno conquistato una convincente vittoria per 3-0. Nonostante il valore degli avversari, i cuneesi hanno messo in campo una prestazione di alto livello che ha impedito ai torinesi di entrare realmente in partita e di esprimere il loro gioco. Con il successo in semifinale, la squadra si è assicurata fin da subito l’accesso alle qualificazioni nazionali di Termoli, riservato alle prime due classificate.

Nel primo pomeriggio, nella splendida cornice del Pala Igor di Novara, la formazione cuneese ha disputato la finale contro la Pallavolo La Bollente Acqui Terme, vincitrice della semifinale contro Officina Pozzo SPB. I biancoblù sono partiti con il piede giusto, aggiudicandosi il primo set, ma i ragazzi di Acqui Terme hanno reagito prontamente, riportando subito il punteggio in parità. Nonostante il momento di difficoltà, i cuneesi hanno saputo ritrovare la concentrazione, lasciandosi alle spalle il set perso e dominando i due successivi. Con una prestazione solida e determinata, i biancoblù hanno chiuso l’incontro sul 3-1, conquistando meritatamente il titolo regionale Under 19.

Mario Barbiero, Direttore tecnico del settore giovanile cuneese e allenatore dell’Under 19 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo, racconta il cammino della squadra e il traguardo appena raggiunto:

« Sono estremamente felice di questo bel risultato raggiunto dalla squadra Under 19. I ragazzi sono cresciuti progressivamente nel corso dell’anno, riuscendo a conquistare la salvezza nel difficile campionato di Serie C e vincendo il titolo regionale di categoria. Credo che questo successo rappresenti il coronamento di tanto lavoro, della determinazione dello staff tecnico, e del sostegno costante da parte della società, che ha sempre creduto nel nostro settore giovanile.

Battere Parella in semifinale e Acqui Terme in finale è stata un’impresa straordinaria: i ragazzi hanno espresso una pallavolo di alto livello tecnico, dimostrando anche la capacità di adattarsi e reagire alle difficoltà incontrate in campo. Un grande apprezzamento per tutto ciò che i ragazzi hanno fatto finora; ora dobbiamo concentrarci sulle qualificazioni nazionali di Termoli.».

Al termine della finale femminile Under 18, la squadra cuneese è stata premiata e, insieme ad essa, Federico Giraudo, schiacciatore classe 2007, ha ricevuto il meritato riconoscimento di MVP della giornata. Il giovane talento cuneese, premiato per la sua straordinaria performance, ha condiviso le sue emozioni e riflessioni sulla giornata che li ha visti protagonisti di un'impresa inaspettata:

« Ieri siamo riusciti a fare qualcosa che neanche noi ci aspettavamo. Prima contro Parella e poi contro Acqui Terme, siamo riusciti a esprimere un livello di gioco molto alto, con tanta grinta e determinazione, che ci ha portato a vincere entrambe le partite e alla conquista del primo posto. Il titolo di MVP che mi è stato assegnato alla fine delle partite è stata un’altra grande emozione che porterò sempre con me e una conferma delle ottime prestazioni che abbiamo avuto domenica».

Anche Daniele Tomatis, allenatore dell'Under 19 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo, al termine di una giornata ricca di emozioni e sfide riflette sulla vittoria del titolo regionale:

« È stata una giornata intensa e i ragazzi l’hanno affrontata nel modo perfetto, sia dal punto di vista tecnico e tattico che sotto il profilo caratteriale. Abbiamo incontrato due ottime squadre come Parella e Acqui Terme, e soprattutto nel primo match, fondamentale per l’accesso alle qualificazioni nazionali, i ragazzi hanno dimostrato una voglia e un carattere che raramente erano emersi durante la stagione. Questo è stato decisivo, perché nei fondamentali di difesa e contrattacco abbiamo giocato con un’efficienza e una qualità che sono rare per questa età. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi non solo per la prestazione nella prima partita, ma anche per come hanno gestito il pomeriggio, nonostante la stanchezza fisica e le poche energie rimaste. Sono riusciti a contenere gli errori e a conquistare il titolo regionale, un traguardo che inizialmente sembrava inaspettato, ma che è stato ampiamente meritato sul campo»

Giovanni Bellanti, schiacciatore chiave della squadra biancoblù e autore di due prestazioni decisive, ha raccontato le sue emozioni dopo la conquista del titolo regionale, un traguardo che per lui segna l'ultimo anno nelle giovanili e che rende ancora più speciale questo successo:

« È impossibile descrivere a parole le emozioni che stiamo provando in questo momento. Vincere questo titolo regionale per noi significa molto di più che alzare un trofeo; rappresenta tutti gli sforzi e i sacrifici che abbiamo fatto dall'inizio dell’anno fino ad oggi. Siamo tutti felicissimi, pieni di gioia e non vediamo l’ora di partire per le finali nazionali. Inoltre, per me e per alcuni miei compagni, questo è l'ultimo anno nelle giovanili, e siamo veramente orgogliosi e grati di essere riusciti a concludere questa stagione con il titolo che aspettavamo di vincere da tanto tempo».

Con il titolo regionale ormai nelle mani, i ragazzi di coach Barbiero e Tomatis si preparano a affrontare le sfide della fase nazionale del campionato Under 19, che avrà inizio il 13 maggio a Termoli, in Molise. Nel girone di apertura, i biancoblù se la vedranno con Tekno Progetti Arabona, prima classificata dell’Abruzzo, Elisa Volley Pomigliano, seconda della Campania, e Yaka Volley, terza della Lombardia.

Semifinale

Volley Parella Torino - Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo

0-3 (19-25/16-25/16-25)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Marino, Mapelli 11, Colasanti 7, Barberio 8, Giraudo 12, Bellanti 14; Girardi (L1); Bettahi 2, Drocco (L2). N.e. Arnaudo, Baldi, Ballari, Bertone, Rosati.

All.: Mario Barbiero

All.: Daniele Tomatis

Ricezione positiva: 56%; Attacco: 41%; Muri 8; Ace 12.

Volley Parella Torino: Collino 2, Castagneri 1, Bigotti 6, Maciuca 1, Emiliani 9, Salvador 7; Giorgi (L1); Bolognesi, Boninsegni, Quaranta, Nota 3, Veronese 4, Caria (L2). N.e. Benedettelli.

I All.: Rigamonti Federico

II All.: Favini Anna

Ricezione positiva: 51%; Attacco: 34%; Muri 4; Ace 4.

Finale

Pallavolo La Bollente Acqui Terme - Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo

1-3 (19-25/22-25/25-19/22-25)

Lab Travel Cuneo: Bettahi, Mapelli 17, Colasanti 7, Barberio 5, Giraudo 19, Bellanti 10; Girardi (L1); Arnaudo 2, Baldi, Ballari, Bertone 5, Marino, Drocco (L2). N.e. Rosati.

All.: Mario Barbiero

All.: Daniele Tomatis

Ricezione positiva: 49%; Attacco: 40%; Muri 8; Ace 10.

Pallavolo La Bollente Acqui Terme: Stambuco 1, Chiara 15, Sarasino 3, Fois 2, Pozzatello 12, Dotta 15; Mammoliti (L1); Gandolfi, Limberti 1, Oliva, Lovisolo (L2). N.e. Carrera.

I All.: Garra Luca

II All.: Varano Roberto

Ricezione positiva: 29%; Attacco: 36%; Muri 2; Ace 3.