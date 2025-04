Blackout in Spagna, torna l'elettricità: ripristinata al 99%

(Adnkronos) - Ripristinata al 99,16% l'elettricità in Spagna, dopo l'enorme blackout che ieri ha interessato il Paese e ha coinvolto anche il Portogallo e la Francia. E' il dato aggiornato alle 6 fornito dalla Red Electrica, precisando che al momento la produzione di energia è di 21.265 megawatt.

Il mega blackout dalle 12.30 di ieri aveva bloccato il Paese, con effetti anche nel vicino Portogallo e nel sud della Francia. L'interruzione della corrente elettrica ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia. Semafori spenti, traffico in tilt, voli e treni bloccati. L'interruzione aveva provocato anche problemi alle linee telefoniche. Anche in Portogallo il blackout è stato generalizzato con l'aeroporto di Lisbona senza elettricità.

Ieri il ministero degli Interni spagnolo aveva dichiarato lo stato di emergenza. "Non conosciamo le cause e non escludiamo alcuna ipotesi" aveva spiegato il premier Sanchez, chiedendo ai cittadini di prestare attenzione solo alle notizie diffuse attraverso 'canali ufficiali'.

"Queste crisi favoriscono la diffusione di bufale e disinformazione. Faccio appello alla responsabilità", aveva detto. Sánchez aveva poi annunciato il ritorno in funzione delle centrali idroelettriche e espresso fiducia nel fatto che la fornitura sarebbe stata ripristinata "presto". Quindi l'appello alla "responsabilità, chiedendo di "ridurre al minimo gli spostamenti" e di fare "chiamate brevi al cellulare".