Usa, auto travolge studenti del doposcuola in Illinois: 4 morti tra cui bambini

(Adnkronos) - Sono quattro le persone di età compresa tra i quattro e i 18 anni che hanno perso la vita dopo che un'auto si è lanciata sugli studenti di un centro del doposcuola a Chatham, nell'Illinois. Lo riporta l'emittente Nbc citando la polizia. Il governatore dell'Illinois, JB Pritzker, ha parlato di ''una tragedia inspiegabile'' ed espresso su 'X' il suo cordoglio per le vittime dicendosi ''rattristato per la morte di bambini e il ferimento di molti. La nostra comunità ha perso degli innocenti che avevano tutta la vita davanti''.

La polizia ha aperto un'inchiesta e spiegato che la persona che si è lanciata con l'auto contro il doposcuola non ha riportato ferite ed è stato trasferito in ospedale per una valutazione.