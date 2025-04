Expoflora Fossano, Cia Cuneo: "Mostreremo al pubblico come si coltivano le piante e gli orti, l'importanza dell'agricoltura nella catena alimentare, dal campo alla tavola"

Sarà la prima volta per Cia Agricoltori italiani a Expoflora di Fossano, la tradizionale mostra mercato ortoflorovivaistica e gastronomica di rilievo internazionale che si svolgerà nella città dei Principi D'Acaia, sabato 10 e domenica 11 maggio 2025.

«È una partecipazione a cui approdiamo con grande entusiasmo – osserva Corrado Bertello, responsabile zonale di Cia Cuneo a Fossano -, la nostra Organizzazione presta molta attenzione al rapporto diretto con il pubblico, consapevole dell’importanza di fidelizzare il consumatore, attraverso azioni mirate di divulgazione e informazione sulle tradizioni e produzioni agricole locali».

La manifestazione, che verrà ufficialmente presentata in conferenza stampa lunedì 5 maggio nella sala consiliare del municipio di Fossano, proporrà una ricca mostra mercato con stand di vivaisti, floricoltori e fiorai, allargandosi a numerosi settori merceologici, con proposte gastronomiche, mercato dei prodotti tipici, show cooking e laboratori didattici per bambini.

«Insieme a Silvio Monasterolo, presidente zonale Cia di Fossano – spiega Bertello -, stiamo organizzando le adesioni delle nostre aziende al mercato contadino in via Roma per la vendita diretta dei prodotti agricoli, mentre vicino al bastione allestiremo lo stand istituzionale di Cia Cuneo, dove verranno svolte le attività dimostrative e didattiche a favore del pubblico, con particolare attenzione ai più giovani. Mostreremo, in concreto, come si mettono a dimora le piantine dei porri, come si coltiva l’insalata, come si semina il mais… Accompagneremo i bambini a scavare la terra, a prendere confidenza con sementi e piante di verdura. L’obiettivo è comunicare l’importanza dell’agricoltura nella catena alimentare, dal campo alla tavola».