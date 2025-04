Ponte 1° maggio con sole e caldo, Coldiretti Cuneo: “Giornate in agriturismo tra cibo e natura”

Le previsioni meteo favorevoli con sole e caldo nella Granda trainano la vacanza in agriturismo durante il ponte del 1° maggio, tra buon cibo a Km zero, attività all’aria aperta e visite culturali. A livello nazionale, secondo le stime di Coldiretti e Terranostra Campagna Amica, sono attese in agriturismo 600mila presenze.

Tra le attività preferite negli oltre 300 agriturismi cuneesi ci sono le degustazioni, ma la crescita del turismo esperienziale – spiega Coldiretti Cuneo – ha portato gli agriturismi ad ampliare l’offerta anche al wellness e alle attività sportive e didattico-culturali, capaci di conquistare sia i grandi che i bambini.

La provincia di Cuneo ha visto movimenti turistici in crescita nel 2024 rispetto all’anno precedente, con oltre 1 milione e 110mila arrivi e oltre 2 milioni e 600mila pernottamenti, secondo un’elaborazione Coldiretti dei dati dell’Osservatorio Turistico del Cuneese e dell’Osservatorio Langhe Monferrato Roero. Una crescita trainata soprattutto dai turisti stranieri, provenienti in particolare da Francia, Germania, Benelux, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d’America.

“La vacanza in campagna unisce natura, relax, cultura, enogastronomia e attività all’aria aperta: un modo autentico di vivere il territorio, profondamente legato alle tradizioni locali. Oggi più che mai, l’agriturismo è simbolo di un turismo sostenibile, consapevole e identitario, capace di raccontarsi ma anche di far rete e valorizzare il territorio, diventando fulcro di un’offerta turistica integrata – evidenzia Chiara Andreis, Presidente di Terranostra Cuneo –. L’enogastronomia è diventata sempre più centrale nelle scelte degli italiani grazie al percorso compiuto dall’agricoltura nazionale verso un’offerta sempre più qualificata e completa, non più circoscritta al solo pernottamento”.

“La capacità dei nostri agriturismi di rivoluzionare l’accoglienza interpretando al meglio le nuove esigenze di una parte importante dei flussi turistici nazionali e stranieri testimonia l’alto grado di professionalità raggiunto, grazie a un impegno costante per la qualificazione dell’offerta turistica. Un impegno che va ora sostenuto con politiche sempre più mirate per la valorizzazione dell’agriturismo e delle nostre campagne” conclude il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.