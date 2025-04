Ceva, il 5 maggio riapre il Parco della Rotonda

Il Parco della Rotonda di Ceva è pronto a inaugurare l’estate 2025. Lo spazio ludico-ricreativo, molto apprezzato dai cebani e non solo, aprirà infatti le porte lunedì 5 maggio. In un primo periodo il Parco seguirà un orario di apertura pomeridiano, dalle 14.30 alle 19.30, per poi ampliare la sua fruibilità con il prosieguo della bella stagione.

“Con l’apertura del Parco della Rotonda, Ceva è pronta a tagliare il nastro della stagione estiva - commenta il sindaco Fabio Mottinelli -. L’area del Parco permette di trascorrere il proprio tempo libero all’aria aperta ed è una grande attrattiva per la città. Ci avviciniamo a un periodo dell’anno magico, caratterizzato dalla voglia di affrontare le giornate con maggior spensieratezza e leggerezza, sicuramente un posto come La Rotonda permette di divertirsi e stare insieme, rappresentando un vero luogo di aggregazione”.

Ulteriori aggiornamenti in merito agli orari verranno comunicati nelle prossime settimane.