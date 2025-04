Esercito: conferenze nelle scuole sui rischi dei residuati bellici

Si è concluso martedì presso l’Istituto Alberghiero di Barge il ciclo di incontri formativi per sensibilizzare i giovani circa i rischi derivanti dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi. L’iniziativa a favore degli studenti di numerose scuole superiori del Cuneese è stata promossa dal 1° Centro di Mobilitazione Piemonte e Valle d’Aosta del corpo militare volontario della C.R.I. in collaborazione con il 32° Reggimento Guastatori della Brigata Taurinense e l’ANVCG.

Il progetto, presentato lo scorso 4 marzo in conferenza stampa presso la Prefettura di Cuneo, ha visto la partecipazione di oltre 500 studenti divisi tra le classi del Liceo de Amicis, dell’ITC Bonelli, dell’ITIS Mario del Pozzo e dell’Istituto Comprensivo di Corso Soleri della città di Cuneo, dell’Istituto Tecnico Agrario di Mondovì, dell’Istituto Alberghiero di Dronero e dell’Istituto Alberghiero di Barge.

Nel corso degli incontri gli specialisti dell’Esercito di stanza a Fossano hanno illustrato ai giovani i comportamenti da seguire nel caso di ritrovamento di bombe inesplose, mostrando anche alcune delle tipologie di ordigno più comuni per facilitarne il riconoscimento.

Numerosi sono ancora i residuati bellici inesplosi presenti nel territorio – in montagna così come in aree urbane ed industriali - e la possibilità di incidenti non è remota poiché l’esplosivo non perde le sue caratteristiche con il tempo. Solo nel 2024 il 32° Reggimento Genio Guastatori, unità dell’Esercito responsabile della bonifica del territorio nazionale dai residuati bellici per le regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ha neutralizzato 311 ordigni su segnalazione dei cittadini attraverso le forze dell’ordine.

Per mitigare il rischio è utile sensibilizzare la comunità circa i pericoli di esplosione accidentale derivanti dal maneggio dei residuati, che possono causare ferite molto gravi come è emerso da diverse testimonianze raccontate nelle classi.