Il Consiglio di Mondovì condanna i fatti di Dongo e insulti alla Segre: "Il 25 Aprile deve vederci tutti uniti"

"Il 25 Aprile deve vederci tutti uniti nelle celebrazioni seppur di un sacrificio un grande movimento di popolo". Lo ha ribadito ieri il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo che, dopo le celebrazioni nell'80° anniversario della Liberazione (leggi qui), ha organizzato con l'amministrazione e gli uffici comunali, un secondo momento di ricordo dedicato proprio alla liberazione della Città, avvenuta il 29 aprile 1945.

Con una breve, ma sentita cerimonia, prima del consiglio comunale, l'amministrazione, con la presenza del consigliere regionale Mauro Caldrroni e di Elena Merlatti, presidente di Fondazione CRC, è stata ricordata l'importanza di questo giorno, con un appello ai più giovani a voler essere partecipi e fare memoria della storia.

Il consiglio comunale si è aperto con l'intervento del consigliere Cesare Morandini (PD), che ha evidenziato la gravità di fatti di cronaca avvenuti nelle ultime settimane: "Per alcuni rappresentanti delle istituzioni il 25 Aprile è solo un obbligo, questo indebolisce il messaggio. Pensiamo a ciò che ha detto il sindaco di Valdieri, che ha definito la giornata 'divisiva'. La presenza antifascista deve essere adeguata, con partecipazione e denuncia senza paura. La senatrice Liliana Segre è stata minacciata dopo aver partecipato alle celebrazioni a Pesaro, a Dongo un gruppo di fascisti ha reso omaggio al Duce, nonostante l’apologia di fascismo sia un reato. Di fronte a questi gesti la presenza antifascista deve essere adeguata e la lotta proseguire con partecipazione e tutti gli spazi democratici, in primis con il voto. Siamo felici di vedere che a Mondovì sono stati promossi eventi e iniziative per ricordare l'importanza di questo giorno".

"Tutti condividiamo quanto è stato detto e per questo abbiamo celebrato l'80° anniversario della Liberazione con più momenti di ricordo, cercando di coinvolgere i giovani - ha detto il sindaco - speriamo che la loro presenza possa aumentare negli anni. Il presidente Tomatis ha poi convocato oggi il consiglio, una data simbolica, che abbiamo ricordato prima con le scuole in piazza XXIX Aprile, perché è il giorno in cui è stata liberata Mondovì. E sempre grazie alle scuole sono stati realizzate le visite guidate alle targhette della memoria che dal 2018 vengono apposte in ricordo di chi ha perso la vita per la nostra Libertà. Il 25 Aprile deve vederci tutti uniti nelle celebrazioni, seppur di un sacrificio, si tratta di un grande movimento di popolo che ci ha restituito libertà e dignità come nazione. Oggi sta venendo meno il concetto di bene comune e lo vediamo nelle nostre comunità. Un aspetto preoccupante perché se una ogni cosa viene tollerata, ogni giorno, chissà dove arriveremo. La storia è maestra di vita, ma troppo spessop non ha scolari".

Le celebrazioni si chiuderanno lunedì 5 maggio, alle 21 presso il Cine-Teatro “Baretti”, con la proiezione del documentario “Donna: women in revolt” di Yvonne Scholten a cura delle “Donne in Cammino per la pace” di Mondovì.