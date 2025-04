Ottant'anni dal conflitto mondiale: l’associazione “Panta Rei” lancia un appello alla pacificazione attraverso una più equa analisi storica

Un appello forte e chiaro ad un vero processo di pacificazione tra vincitori e vinti ad ottant’anni dalla seconda guerra mondiale, è stato il tema dell’incontro intitolato «80 anni dopo il conflitto bellico. Opinioni, idee e confronti: un’occasione per la pacificazione?» promosso e organizzato dall’associazione culturale “Panta Rei”, presieduta dall’avv. Carla Sapino.

Alla serata, svoltasi nel salone della Società di Mutuo Soccorso in piazza Cesare Battisti a Savigliano, di fronte ad un pubblico numeroso, sono intervenuti come relatori Paolo Chiarenza storico e scrittore e Elio Ambrogio professore e studioso. Ad affiancarli, le testimonianze di Maurizio Paoletti già sindaco di Boves, Guido Giordana sindaco di Valdieri, Giorgio Felici presidente di Confartigianato Piemonte, Aldo Meinero maggiore della Divisione “Cuneense”, Elia Farinelli consigliere comunale di Torre Mondovì. Presente anche il consigliere regionale Federica Barbero.

E’ emersa da parte di tutti la volontà di impostare una più equilibrata lettura storica di quello che è stato uno dei periodi più cupi per il nostro Paese e per l’intero continente europeo. Basta quindi a polemiche ormai sterili e retoriche obsolete, ma piuttosto un invito a guardare a quel periodo come ad un importante dato storico attualizzato nel presente. Un frangente significativo del passato che non deve essere dimenticato, ma in un vero processo di pacificazione può divenire, più che mai nell’attuale burrascoso contesto internazionale, una preziosa narrazione da trasmettere ai giovani sottolineando quei grandi valori di libertà e democrazia per i quali si è tanto combattuto.

A seguire le interviste ai relatori.

