Primo maggio, Sacchetto (Fdi): "Con Fratelli d’Italia il lavoro non è solo uno slogan"

In occasione della festa dei lavoratori il Governo nazionale ha ribadito i risultati della propria azione che hanno portato a raggiungere nel mese di febbraio 2025 il record di 24,3 milioni di occupati (63% di occupazione, altro dato mai raggiunto) che è di oltre un milione di unità in più rispetto ai 23,2 milioni di novembre 2022, quando il Governo Meloni muoveva i primi passi.

“Il dato significativo – sottolinea il Consigliere regionale Claudio Sacchetto – è che in questo arco di tempo i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono saliti a 16,4 milioni di febbraio 2025 dai 15,2 milioni di novembre 2022. Quindi quelli che si creano sono in generale buoni posti di lavoro, generalmente stabili. Questo dato ci dice che le politiche del Governo Meloni sono corrette e che in virtù di questo gli investitori italiani e stranieri puntano sull’Italia, grazie anche alla stabilità politica che il Governo ha saputo dare alla Nazione”.

L’Istat ha registrato livelli minimi anche per la disoccupazione giovanile (15-24 anni), scesa al 16,9% a febbraio 2025 dal 23,8% del settembre 2022 ed è diminuito anche il numero assoluto dei disoccupati passando a 1,5 milioni di febbraio 2025 da 1,9 milioni di novembre 2022. L’occupazione femminile raggiunge il livello massimo al 54,2%.

“Questi numeri – continua Sacchetto – denotano anche la ben precisa direzione politica del Governo Meloni che vuole mettere al centro il lavoro e le persone che si danno da fare e contribuiscono ad un’Italia migliore e più forte, quando si decise di eliminare il reddito di cittadinanza si gridò al sacrilegio, i dati dell’economia evidenziano che è stato fatto un servizio all’Italia”.

Anche a livello regionale il lavoro è al centro dell’attenzione di Fratelli d’Italia nelle sue politiche per la crescita dell’economia e la difesa dei lavoratori e delle imprese piemontesi.

Fra le varie misure messe in campo dal Governo regionale in cui la componente Fdi ha un peso notevole vi sono i fondi legati al prolungamento degli orari degli asili nido comunali per sostenere l’occupazione femminile e non gravare di costi le famiglie, vi sono le misure “Cantieri di lavoro” e “FormaLavoro”, tutto il ventaglio della Formazione che da quando Fratelli d’Italia gestisce i dossier si è notevolmente allargato ed arricchito di misure e di fondi.

“Tutto questo – conclude Sacchetto – alla vigilia della festa dei lavoratori a cui va il nostro più alto saluto, per ricordare che la difesa del lavoro non deve essere soltanto uno slogan, in quanto si ha l’impressione che ci sia chi, come ad esempio la nostra controparte politica, a forza di celebrare il lavoro a parole poi non abbia il tempo per difenderlo mai nei fatti. Mentre ritengo che Fratelli d’Italia il lavoro lo stia difendendo bene”.