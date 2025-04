Racconigi ottiene 73.220 euro per il progetto “Bike & More”, a favore della mobilità sostenibile

Nell’ambito del bando “Bici in Comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, il Comune di Racconigi ha ottenuto 73.220 euro per finanziare il progetto “BIKE & MORE”, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e il cicloturismo.

Il progetto prevede tre linee di intervento e sarà realizzato in partenariato con i Comuni di Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Murello, Cavallerleone, Casalgrasso, Polonghera e le Associazioni Terre dei Savoia, Centro Cicogne e Anatidi e Museo della Seta. Verranno inoltre coinvolte le aziende del comparto turistico (Agriturismi, Bed & Breakfast, Affitta camere), del settore agroalimentare (aziende produttrici e ristoranti), associazioni e organizzazioni (turistiche, sportive, promozione sociale, culturali, ambientaliste) e i ragazzi e le ragazze dell’istituto comprensivo di Racconigi, che verranno coinvolti nella mappatura di luoghi e storie.

La prima linea di intervento prevede la creazione un’offerta di turismo outdoor tramite l’incremento dei percorsi ciclabili già presenti sul territorio (per esempio Cyclo Monviso, La via del Maira dalla sorgente al Po, Il Sentiero sul Maira, Via Verde della Seta, In bicicletta e a piedi intorno a Racconigi) e la creazione di nuovi percorsi sicuri e accessibili.

Verrà inoltre realizzato un portale tematico online, che sarà vetrina del territorio e punto di riferimento per i cicloturisti, offrendo informazioni su itinerari, attrazioni del territorio, attività locali, eventi e iniziative. L’obiettivo è quello di valorizzare a far conoscere il territorio della “Piana dei 4 Fiumi”, tramite un turismo lento e sostenibile.

Oltre al portale verrà realizzata anche una Web-app con navigazione GPS, che consentirà la navigazione interattiva degli itinerari e una pianificazione personalizzata delle visite. Sul territorio saranno presenti anche qr code, che daranno accesso immediato a una serie di contenuti multimediali presenti sull’app. Il costo di questo intervento sarà di 28.220 euro ed è completamente finanziato dal bando “Bici in Comune”.

La seconda linea di intervento prevede alcune migliorie alla Pista ciclabile di via Stramiano a Racconigi: si procederà all’allargamento e alla ristrutturazione del ponticello in prossimità della Cappella votiva, in modo che il percorso possa essere maggiormente fruibile. La ciclovia è molto importante per il territorio, in quanto rientra in numerosi percorsi ciclabili sovracomunali e collega due delle più conosciute attrazioni della città: il Castello Reale e il Centro Cicogne e Anatidi. L’intervento ha un costo totale di 40 mila euro, di cui 25 mila saranno finanziati grazie al bando “Bici in Comune” e 15 mila euro dal Comune di Racconigi.

Infine, il bando prevede 20 mila euro per l’organizzazione di 4 eventi aggregativi sulle due ruote, che permetteranno ai partecipanti di scoprire la cultura, i monumenti e le tradizioni locali, vivendo un'esperienza ciclistica immersiva. Ogni evento avrà la durata di una giornata intera e includerà itinerari che toccheranno i principali punti di interesse storico-culturale dei Comuni coinvolti. Gli eventi prevedono momenti di ristoro, supporto organizzativo e opportunità di socializzare con altri partecipanti.

"Con i partner e con gli altri sei Comuni, a cui va un grazie enorme, stiamo finalmente definendo un lavoro che riporta la piana del racconigese al centro delle politiche ambientali e turistico-ambientali. Il nostro territorio è sempre stato visto come "schiacciato" tra Langhe, Torino e Montagna, ma in realtà abbiamo cambiato prospettiva: siamo la tessera che unisce (in bici, nella natura) e completa il quadro delle proposte provinciali e regionali –commentano il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano e il sindaco Valerio Oderda- Il titolo del progetto “BIKE & MORE” richiama in modo simbolico il nostro oro naturale: il gelso, pianta storica della nostra tradizione e parte integrante del paesaggio rurale”.

E concludono: “Con questo progetto stimiamo di tracciare circa 150 km di nuovi percorsi ciclabili, che andranno ad aggiungersi ai 150 km già esistenti: un tracciato di grande respiro che collegherà natura, cultura e comunità in un’unica visione sostenibile. Essere, insieme ai nostri partner, uno dei 25 Comuni piemontesi ad aver ottenuto il finanziamento è un riconoscimento importante del valore della nostra proposta e della visione che stiamo portando avanti. Tutti insieme crediamoci e continuiamo su questa strada, i risultati, anche a livello nazionale, si vedono!".