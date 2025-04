San Michele Mondovì avrà un nuovo micronido: ospiterà 24 bambini e avrà due cortili per favorire le attività all'aria aperta

Una struttura che favorisca l'interazione con la natura circostante e le attività all'aria aperta. Così è stato progettato, dallo studio di Architettura Caivano, il nuovo micro nido che verrà realizzato a San Michele Mondovì.

Un servizio importante per il paese, ma anche per le famiglie dei territori limitrofi.

"La struttura sorgerà su un terreno di proprietà comunale, che è stato acquistato dal comune lo scorso anno - spiega il sindaco, Daniele Aimone -. L'asilo sorgerà in una bella zona, residenziale, e rappresenta un servizio ulteriore per le famiglie sanmichelesi ma anche per i comuni vicini.

I lavori, in partenza già a fine settembre, sono sostenuti in parte con un contributo ministeriale che abbiamo ottenuto partecipando al bando PNRR M4C1.1 (480mila euro) e per la restante parte ricorreremo a un mutuo, che sarà sostenuto in parte con risorse statali destinate agli asili nido".

L'asilo si svilupperà su un unico piano, riducendo cosi l'impatto nell'ambiente in cui andrà a inserirsi e sarà ecosostenibile, a partire dai materiali che verranno utilizzati.

"L'edificio potrà ospitare 24 bambini e disporrà anche di una sala polifunzionale che sarà adattabile a seconda delle esigenze del futuro gestore, anche per ospitare eventualmente una mensa - spiega l'architetto Matteo Caivano -. La peculiarità è che ci saranno due cortili: uno esterno che circonderà la struttura e uno interno per garantire la possibilità di gioco all'aperto in massima sicurezza e maggiore luminosità nei locali interni.

Sarà poi a dotato di isolamento e pannelli fotovoltaici sul tetto, mentre l'esterno sarà intonacato con misto legno e finiture in acciaio corten. Il progetto si completa con la realizzazione di una strada di accesso, parcheggio per i dipendenti e area giochi esterna".

Costo complessivo dell'opera circa 870mila euro, il progetto è già stato approvato in Giunta e i lavori dovranno chiudersi entro il 2026.