Secondo appuntamento dei “Walking Tours” di Cherasco: i giardini da mangiare

Dopo il tutto esaurito del primo Walking Tours di Cherasco, le passeggiate guidate alla scoperta della città e delle sue bellezze, domenica 18 maggio si svolgerà il secondo intitolato “I giardini da mangiare”: farà tappa in due angoli di natura nel cuore della città, l’Antico Orto dei Padri Somaschi e il Giardino dei Semplici, dove ortaggi, erbe aromatiche e fiori eduli si intrecciano in un'armonia di profumi e colori.

Si tratta di due scorci di verde simbolici nella Città delle Paci: l’Antico Orto dei Padri Somaschi si trova all’ombra della cupola del Santuario della Madonna del Popolo, la terza più grande del Piemonte, curato per secoli dai Padri Somaschi. In tempi più recenti, l’orto è rinato trasformandosi in un giardino botanico ricco di specie diverse tra fiori eduli e ornamentali e luogo di contemplazione. La bellezza di questo impianto botanico, organizzato sul modello dell’antico hortus conclusus, ben si inserisce nel contesto cittadino e nella passeggiata che guida il visitatore fino agli antichi bastioni.

Il Giardino della canonica di Cherasco, il cosiddetto “giardino dei Semplici”, che si trova adiacente all’antica chiesa di San Pietro, ha lo scopo di rievocare la figura dell’orto prima della scoperta dell’America, un luogo dedicato alla coltivazione della vigna e della frutta e alla raccolta di piante selvatiche per uso alimentare. La struttura del giardino propone al visitatore un percorso e una riflessione su diversi temi botanici: dalle piante aromatiche ai fiori per poi passare ad un orto didattico ed ecologico.

Due realtà naturali che faranno immergere i visitatori in luoghi di pace e tranquillità e la cui storia e bellezza saranno approfondite in occasione della passeggiata del 18 maggio.

Il ritrovo è fissato presso l’ufficio turistico (via Vittorio Emanuele, 79) alle ore 16.30 e la durata sarà circa di un’ora e mezza.

I biglietti sono acquistabili direttamente dal sito visitlmr nella sezione esperienze dedicata ai walking tours di Cherasco: il costo del biglietto per la singola passeggiata è di 7 €; per i più curiosi, è disponibile un pacchetto da cinque date a 30 €.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Turistico al numero 0172.427050